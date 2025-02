Tia Jurčić u društvu jedne od najvećih holivudskih zvijezda: Je li Kenny dobio konkurenciju?

Pokćerka ekonomista Ljube Jurčića, Tia Jurčić, u posljednje se vrijeme ne odvaja od bivšeg NBA košarkaša i sportskog komentatora, Kennyja Smitha (59) pa se tako s njim našla i u društvu legendarnog glumca Kevina Costnera poznatog po ulozi u filmu "Tjelohranitelj".

"Tjelohranitelj, jedan od mojih omiljenih filmova", napisala je Tia pored fotografije uz natpis #kevincostner. Svi troje pozirali su u košarkaškoj dvorani okruženi mnoštvom djece iz čega se da zaključiti da je u pitanju školska dvorana. Fotografiju je pratila i pjesma "I Will Always Love You" pjevačice Whitney Houston koja je zajedno s Costnerom tumačila glavnu ulogu u spomenutom filmu.

Tia se u Americi nerijetko nalazi u društvu slavnih, a dosad smo ju mogli vidjeti i pokraj Eve Longorie te Adriane Lime.

Podsjetimo, Tia iza sebe ima dva braka. Prvo se na vječnu ljubav zaklela američkom košarkašu Chrisu Warrenu, s kojim je dobila i sina koji je nedavno proslavio 14. rođendan, a nakon njega zaljubila se u Marija Mamića.

Tia i Mario Mamić službeno su se vjenčali u listopadu 2017. godine u jednom zagrebačkom hotelu, a u prosincu prošle godine su se razveli. Nakon razvoda, otišla je u Ameriku gdje je i ranije živjela, a sreću je pronašla s Kennyjem Smithom.

