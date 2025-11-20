FREEMAIL
KAVA U NEW YORKU /

Tia Jurčić pokazala s kojom se poznatom Hrvaticom druži u Americi: Uskoro stiže i prinova

Tia Jurčić pokazala s kojom se poznatom Hrvaticom druži u Americi: Uskoro stiže i prinova
Foto: Igor Soban/pixsell

Tia je otkrila kako je vrijeme u New Yorku provela u društvu supruge hrvatskog košarkaša

20.11.2025.
15:47
Hot.hr
Igor Soban/pixsell
Poduzetnica Tia Jurčić (41) trenutačno uživa u životu preko oceana, a da joj društvo u SAD-u itekako dobro paše, pokazala je i novom objavom na Instagram Storyju.

Tia je otkrila kako je vrijeme u New Yorku provela u društvu Kristine Zubac, supruge hrvatskog košarkaša Ivice Zubca. Uz fotografiju koju je podijelila s pratiteljima kratko je napisala: "Najdraže mjesto za kavu."

Tia Jurčić pokazala s kojom se poznatom Hrvaticom druži u Americi: Uskoro stiže i prinova
Foto: Instagram Story

Inače, njihovo prijateljstvo traje otkako se Tia preselila u Ameriku, gdje je vrlo brzo pronašla svoj krug ljudi, a Kristina joj je, čini se, postala jedna od najbližih osoba. Njih dvije i ranije su se mogle vidjeti na zajedničkim druženjima, a ista će uskoro posttai veselija s još jednim članom.

 

Obitelj Zubac uskoro postaje bogatija za još jednog člana 

Naime, prošli tjedan Kristina i Ivica otkrili su da očekuju svoje prvo dijete, što je izazvalo pravu lavinu čestitki i oduševljenja. Par je sretnu vijest obznanio emotivnom fotografijom koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova.

Tia Jurčić pokazala s kojom se poznatom Hrvaticom druži u Americi: Uskoro stiže i prinova
Foto: Neva Zganec/pixsell

Dvojac je u braku od kolovoza 2021. godine, a zanjih nekoliko godina svoj su dom izgradili u Americi gdje Zubac igra za LA Clipperse. 

Tia je pak u Ameriku otišla nakon razvoda od Maria Mamića, a ondje je pronašla i novu ljubav. Riječ je o američkoj sportskoj legendi, Kennyju Smithu (60) za kojeg se i zaručila početkom prošlog mjeseca. 

Tia Jurčić pokazala s kojom se poznatom Hrvaticom druži u Americi: Uskoro stiže i prinova
Foto: Borna Filic/pixsell

 

POGLEDAJTE VIDEO: Od para kojeg su pogubili jer su se obogatili do Modrića i skafandera: Ovo je Direktov pregled dana

Tia JurčićIvica ZubacPrinova
KAVA U NEW YORKU /
Tia Jurčić pokazala s kojom se poznatom Hrvaticom druži u Americi: Uskoro stiže i prinova