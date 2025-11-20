Tia Jurčić pokazala s kojom se poznatom Hrvaticom druži u Americi: Uskoro stiže i prinova

Poduzetnica Tia Jurčić (41) trenutačno uživa u životu preko oceana, a da joj društvo u SAD-u itekako dobro paše, pokazala je i novom objavom na Instagram Storyju.

Tia je otkrila kako je vrijeme u New Yorku provela u društvu Kristine Zubac, supruge hrvatskog košarkaša Ivice Zubca. Uz fotografiju koju je podijelila s pratiteljima kratko je napisala: "Najdraže mjesto za kavu."

Inače, njihovo prijateljstvo traje otkako se Tia preselila u Ameriku, gdje je vrlo brzo pronašla svoj krug ljudi, a Kristina joj je, čini se, postala jedna od najbližih osoba. Njih dvije i ranije su se mogle vidjeti na zajedničkim druženjima, a ista će uskoro posttai veselija s još jednim članom.

Obitelj Zubac uskoro postaje bogatija za još jednog člana

Naime, prošli tjedan Kristina i Ivica otkrili su da očekuju svoje prvo dijete, što je izazvalo pravu lavinu čestitki i oduševljenja. Par je sretnu vijest obznanio emotivnom fotografijom koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova.

Dvojac je u braku od kolovoza 2021. godine, a zanjih nekoliko godina svoj su dom izgradili u Americi gdje Zubac igra za LA Clipperse.

Tia je pak u Ameriku otišla nakon razvoda od Maria Mamića, a ondje je pronašla i novu ljubav. Riječ je o američkoj sportskoj legendi, Kennyju Smithu (60) za kojeg se i zaručila početkom prošlog mjeseca.

