BLISTA OD SREĆE /

Nakon zaruka za NBA zvijezdu, Tia Jurčić stigla u susjedstvo: Evo s kim istražuje Veneciju

Nakon zaruka za NBA zvijezdu, Tia Jurčić stigla u susjedstvo: Evo s kim istražuje Veneciju
×
Foto: Borna Filic/pixsell

Tia Jurčić ovih je dana posjetila Veneciju, a fotografijama putovanja pohvalila se pratiteljima na Instagramu

1.11.2025.
17:58
Hot.hr
Borna Filic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska poduzetnica Tia Jurčić (41) ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje objavama iz svog uzbudljivog života. Nakon što je nedavno objavila zaruke s bivšom NBA zvijezdom Kennyjem Smithom (60), sada je putem Instagrama podijelila fotografije s putovanja u romantičnu Veneciju. 

Na fotografiji Tia pozira nasmijana tijekom vožnje brodićem po venecijanskim kanalima, a društvo joj pravi prijateljica. U kratkom opisu objave jednostavno je napisala: "Kad si u Veneciji".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Tia Jurcic (@tia.jurcic)

 

Odjevena u jednostavnu maslinastozelenu majicu, s velikim sunčanim naočalama i zlatnim naušnicama, Tia izgleda opušteno i sretno. Ipak, u prvom planu našao se njezin raskošni dijamantni zaručnički prsten, koji ponosno nosi.

Tia Jurčić se početkom listopada zaručila za Kennyja Smitha

Podsjetimo, 41-godišnja poduzetnica početkom listopada potvrdila je zaruke sa 60-godišnjim američkim sportskim komentatorom. Od preseljenja u SAD krajem 2023. godine, nakon razvoda od Marija Mamića, Tia na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svog "života iz snova", a čini se da je putovanje u Italiju samo nastavak sretnog razdoblja.

Njezina objava brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije. Pratitelji su joj poručili da uživa, a pljuštali su i komentari poput "Kraljice" i "Uživajte curke!", pokazujući da s veseljem prate svaki njezin korak.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Šprajc: 'Hrvatskoj najviše treba Plenky ballroom, zato je srušeno i šatorsko krilo Sabora'

 

Tia JurčićVenecija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BLISTA OD SREĆE /
Nakon zaruka za NBA zvijezdu, Tia Jurčić stigla u susjedstvo: Evo s kim istražuje Veneciju