Nakon zaruka za NBA zvijezdu, Tia Jurčić stigla u susjedstvo: Evo s kim istražuje Veneciju

Hrvatska poduzetnica Tia Jurčić (41) ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje objavama iz svog uzbudljivog života. Nakon što je nedavno objavila zaruke s bivšom NBA zvijezdom Kennyjem Smithom (60), sada je putem Instagrama podijelila fotografije s putovanja u romantičnu Veneciju.

Na fotografiji Tia pozira nasmijana tijekom vožnje brodićem po venecijanskim kanalima, a društvo joj pravi prijateljica. U kratkom opisu objave jednostavno je napisala: "Kad si u Veneciji".

Odjevena u jednostavnu maslinastozelenu majicu, s velikim sunčanim naočalama i zlatnim naušnicama, Tia izgleda opušteno i sretno. Ipak, u prvom planu našao se njezin raskošni dijamantni zaručnički prsten, koji ponosno nosi.

Tia Jurčić se početkom listopada zaručila za Kennyja Smitha

Podsjetimo, 41-godišnja poduzetnica početkom listopada potvrdila je zaruke sa 60-godišnjim američkim sportskim komentatorom. Od preseljenja u SAD krajem 2023. godine, nakon razvoda od Marija Mamića, Tia na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svog "života iz snova", a čini se da je putovanje u Italiju samo nastavak sretnog razdoblja.

Njezina objava brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije. Pratitelji su joj poručili da uživa, a pljuštali su i komentari poput "Kraljice" i "Uživajte curke!", pokazujući da s veseljem prate svaki njezin korak.

