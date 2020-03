TEREZA KESOVIJA SASVIM ISKRENO: ‘Natjerali su me da od prolaznika na ulici prosim po deset kuna’

Tereza se prisjetila gostovanja u emisiji Roberta Knjaza tijekom koje je morala nositi irokezu

U ovotjednoj emisiji “5.com s Danielom” na Hrvatskoj Radioteleviziji voditeljica Daniela Trbović ugostila je legendarnu pjevačicu Terezu Kesoviju i glumca Franu Maškovića.

Između ostalog Tereza je otkrila kako je zadovoljna sa suradnjom s bandom Let 3 s kojim je nedavno snimila obradu hita “Sam u vodi” te se prisjetila gostovanja u emisiji Roberta Knjaza tijekom koje je morala nositi irokezu.

“I ne samo to, natjerali su me da od prolaznika na ulici prosim po deset kuna. Ljudi su me čudno gledali, ali su mi davali po deset, dvadeset, čak i pedeset kuna”, kazala je.

Tereza se prisjetila i svojih glazbenih početaka.

‘Tako mi je propala holivudska karijera’

“Kad sam krenula u muzičku školu profesor mi je rekao kako flauta koju sam tada učila svirati ne valja. Rekla sam to roditeljima, otac je malo razmišljao te odlučio prodati jednog velikog prasca i kupiti mi novu. Tako da je prasac dao svoj život za moju flautu”, ispričala je.

Naša legendarna pjevačica podijelila je i zgodicu iz njezine bogate karijere. Naime, u Bejrutu u hotelu u kojemu je boravila snimao se film sa slavnom glumicom Ann-Margret te su Terezi predložili da je u jednoj sceni zamijeni.

“Nikako nisu uspjeli snimiti scenu u kojoj ona skače u bazen. Mi smo to promatrali sa strane kad nam je u jednom trenutku prišao redatelj i kazao kako sam joj vrlo slična te predložio da ja skočim umjesto nje. ‘Ja da ti skačem u bazen?’, pomislila sam. Odbila sam, a redatelj je odjurio bijesan. I tako mi je propala holivudska karijera”, otkrila je.