LUKSUZ /

Tea Tairović otkrila zašto i dalje ne može ući u svoju vilu vrijednu oko 430.000 eura

Tea Tairović otkrila zašto i dalje ne može ući u svoju vilu vrijednu oko 430.000 eura
Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

Radovi se stalno odgađaju

14.11.2025.
19:11
Hot.hr
Mia Slafhauzer/pixsell
Popularna folk pjevačica Tea Tairović (29), koja se ubraja među najplaćenije izvođačice u regiji, poznata je po tome da honorare s nastupa – koji iznose oko 25.000 eura po večeri – ne rasipa, nego ulaže u imovinu. Tijekom posljednjih godina kupila je nekoliko vrijednih nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori, prenosi Mondo.rs. 

Tea Tairović otkrila zašto i dalje ne može ući u svoju vilu vrijednu oko 430.000 eura
Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

Vila na Luštici još nije useljiva

Tea je prošle godine kupila luksuznu kuću u Crnoj Gori, procijenjenu na oko 430.000 eura. Iako je investitor najavljivao da će radovi biti završeni do ljeta, pjevačica se ni ove godine nije mogla useliti. Riječ je o bijeloj vili na tri kata, smještenoj na vrhu Luštice, no projekt i dalje kasni.

Kako je otkrila, useljenje je ponovno odgođeno:

„Nisam se uselila iako je trebalo. Radovi kasne, nadam se da ću sljedeće godine konačno moći boraviti tamo“, rekla je kratko.

Tea Tairović otkrila zašto i dalje ne može ući u svoju vilu vrijednu oko 430.000 eura
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Stan u Beogradu od 300.000 eura

Osim obiteljske kuće u Novom Sadu, Tea posjeduje i stan u Beogradu, vrijedan oko 300.000 eura, u koji se nedavno uselila sa svojim dečkom. Prema riječima izvora bliskog pjevačici, do kupnje je došlo nakon dugog razmišljanja i dugogodišnje želje da ima vlastitu nekretninu u glavnom gradu.

Izvor tvrdi da je Tea godinama štedjela i marljivo radila:

„Tea nastupa gotovo svakodnevno. Nakon novog albuma potražnja je eksplodirala, a ona je odlučila pametno ulagati. Angažirala je agenta i pronašla stan baš po svojoj želji.“

Dodaje i da pjevačica nije sklona rasipanju:

„Skromna je, zahvalna i fokusirana na posao. Vjerovala je da će joj se trud jednog dana isplatiti.“

Tea TairovićStan
LUKSUZ /
Tea Tairović otkrila zašto i dalje ne može ući u svoju vilu vrijednu oko 430.000 eura