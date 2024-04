Na dodjeli Grammy nagrada, koja je ni ove godine nije zaobišla, Taylor Swift je najavila lansiranje novog albuma naziva 'The Tortured Poets Department', koji je danas ugledao svjetlo dana.

Pjesme su službeno postale dostupne na streaming servisima prema američkom vremenu u ponoć, odnosno nekoliko sati prije računajući po srednjoeuropskom vremenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Taylor Switf na dodjeli Grammyja u veljači najavljuje novi album

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Album, koji je odmah naišao na oduševljenje fanova, sastoji se od 16 pjesama, uz dodatak četiri bonus pjesme, među kojima su suradnje s Post Maloneom i Florence and the Machine bendom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako su pjesme objavljene prije manje od jednog dana, već imaju više od 600 tisuća pregleda na YouTubeu, pri čemu je najpopularnija zasad 'The Tortured Poets Department'.

Očekivanja su da bi album u idućih tjedan dana mogao doseći broj od 2 milijuna prodanih primjeraka, što bi ga, ako se ostvari, učinilo jednim od najuspješnijih albuma svih vremena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na Twitteru se već nižu brojne reakcije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stiglo još jedno iznenađenje

Ipak, ni ovdje nije kraj iznenađenjima za obožavatelje Taylorine umjetnosti. Pjevačica je istaknula da je objavila dodatnih 15 pjesama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je iznenađenje. The Tortured Poets Department je dvostruki album. Napisala sam toliko poezije u posljednje dvije godine i htjela sam to podijeliti s vama, pa evo i drugog dječa. A sada priča više nije moja - vaša je", napisala je Swift na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO: Gordan Bosanac: 'Outanje ni mene ni drugih političara nije nam ni pomoglo ni odmoglo'