Tatjana Jurić s ocem je posebno povezana: Fanovi poludjeli za zgodnim Dalmatincem

Poznata radijska voditeljica Tatjana Jurić (42) od početka svoje karijere slovi za jednu od najljepših Hrvatica, ali na svom Instagram profilu često je zasjenjena od strane - svog oca! Naime, Tatjanin otac izgleda barem 15 godina mlađe nego što jest, a njezine pratitelje i pratiteljice je potpuno zaludio.

Voditeljica ga nerijetko objavljuje, a bilo koja fotografija s njim popraćena je nizom komplimenata na račun "Ćaće Jurića", kako ga ona sama zove. U razgovoru za Net.hr otkrila je kakav je njihov odnos te koliko vremena zapravo provode zajedno.

Koliko vremena provodite s ocem, kako se slažete?

Moj otac i ja danas imamo jedan opušten odnos dviju odraslih osoba, s tim da bih rekla da sam sada više ja njemu roditelj nego on meni. Život u nekom trenutku zamijeni strane i to je ustvari lijepo. Veći dio godine provodi u Skradinu, otkako mame nema, pa se često znam zaletjeti k njemu, "u kontolu" kako mi to u šali volimo reći, a ljeti smo uvijek svi, cijela obitelj, češće kod njega.

Foto: Instagram

Kako izgleda vaše vrijeme provedeno zajedno, što najviše volite raditi?

Opuštati se u njegovoj rodnoj kući, otići do Skradina ili Šibenika na kavu, komentirati društvena zbivanja, čuditi se ljudima, analizirati život, narezati pršuta, popiti vina, skuhati nešto na dvorištu, sjediti na terasi i gledati prema NP Krka, samo gledati i upijati tu ljepotu... Dalmacija pruža mnoge radosti, osobito tijekom ljetne dokolice, a mi ih sve redom volimo!

Koja vam je omiljena njegova osobina?

Tvrdoglav je. Čvrst u svojim uvjerenjima i nepokolebljiv. Pošten. Baš poput ljudi iz dalmatinskog krša; oblikovao ga je upravo taj težak dalmatinski krš, uz cijeli radni vijek u Zagrebu i mislim da je dobio najbolje od oba svijeta. Volim misliti i da sam ja u mnogočemu poput njega.

Najljepša uspomena koja vas uz njega veže?

I dan danas pamtim, i negdje na kazeti čuvam, njegovo pjevanje, i njegov snimljen glas, meni kad sam bila mala - Leptiriću šareniću! Divna uspomena. Uspomena i anegdota je mali milijun i sve ih više vrednujemo, kako život ide. Moj tata je tipičan Dalmatinac, a svi koji poznaju Dalmatince znaju da su oni prepuni raznoraznih anegdota i da su tvrdoglavi, a ta kombinacija je mojoj obitelji i meni donijela puno uspomena i upravo anegdota za prepričavanje. Jedna od njih je i ona koju sam objavila na Instagram, a u kojoj moj tata sam sebe zove s mobitela na kućni da provjeri radi li. To mi je na Instagramu jedan od najgledanih i najvoljenijih videa i dan danas!

