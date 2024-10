Sve ljubavi Tatjane Jurić: Nakon niza razočarenja, konačno je sretna

Tatjana Jurić, poznata hrvatska voditeljica koja je slavu stekla emisije na RTL-u, već godinama privlači pažnju ne samo svojim profesionalnim uspjesima, već i svojim ljubavnim životom. Kroz godine, Tatjana je imala nekoliko značajnih veza koje su bile predmet interesa medija i publike. Donosimo pregled njenih najpoznatijih ljubavnih priča.

Vedran Ješe

Foto: Screenshot

Prva javna veza Tatjane Jurić bila je s nogometašem Vedranom Ješom početkom 2000-ih godina. Par se upoznao na jednom rođendanu i njihova je veza trajala tri godine. Tatjana je jednom prilikom izjavila: "Vedran me u šali ili zbilji već 1000 puta zaprosio, a kad to bude učinio za ozbiljno - više mu neću ni vjerovati."

Nažalost, njihova ljubav nije izdržala test udaljenosti kada je Ješe potpisao ugovor sa švicarskim klubom, dok je Tatjana zbog posla morala ostati u Zagrebu.

Nikky Vuksan

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Nakon Ješe, Tatjana je započela vezu s nogometnim menadžerom Nikkyjem Vuksanom. Upoznali su se 2007. godine u kafiću blizu Maksimira. Njihova veza trajala je četiri godine i bila je jedna od ozbiljnijih u njezinom životu. U tom periodu, često je spominjala brak i zajedničku budućnost.

"Nedavno sam i sama ostala pomalo zatečena s kojom lakoćom govorimo o tome. Često sam svoje već udane prijateljice ispitivala kako znaju da je to to. Nema tu puno filozofije, jednostavno znaš," izjavila je svojedobno. Nažalost, njihova veza završila je 2011. godine.

Ivan Herceg

Foto: Promo/ Nova TV

Sljedeća značajna veza u životu voditeljice bila je s glumcem Ivanom Hercegom. Iako nikada nije otkriveno koliko je točno trajala njihova veza, poznato je da su zajedno dočekali Novu 2012. godinu u Sarajevu.

"Ivanova i moja priča počela je kao prijateljstvo i tom prijateljstvu nije došao kraj. Nakon svake veze dugo sam bila sama, a u ovom slučaju, koliko god smo se dogovorili da idemo polako, meni je to polako bilo brzo i u tome sam prema Ivanu bila iskrena, a on je to shvaćao", rekla je tada Jurić. Njihova veza završila je 2012. godine.

Mirjan Vlahović

Foto: PIXSELL/Grgo Jelavić

Samo godinu dana kasnije, 2013. Tatjana je započela vezu s direktorom kompanije za jahte Mirjanom Vlahovićem s kojim se i zaručila.

"Naše zaruke počele su spontano na jugu Francuske, nastavile su se u Italiji, a gdje će završiti, samo nebo zna," izjavila je Tatjana nakon zaruka.

Međutim, nakon dvije godine, par se razišao. Tatjana je kasnije objasnila da je daljina bila glavni razlog prekida, s obzirom na to da je Mirjan želio graditi život u Francuskoj, a ona je, kao i u slučaju Ješe, morala ostati u Hrvatskoj.

Ivan Zubak

Foto: PIXSELL/Petar Glebov

Najpoznatija i možda najturbulentnija veza Tatjane Jurić bila je s poduzetnikom Ivanom Zubakom. Par se zaljubio 2016. godine, ali su u početku svoju vezu držali u tajnosti. Nakon kratkog prekida 2018. godine, par se pomirio i zaručio. Vjenčanje je bilo planirano za lipanj 2020. godine, ali je odgođeno zbog pandemije COVID-19.

Međutim, krajem 2020. godine, počele su kružiti glasine o kraju njihove veze. Tatjana je u studenom te godine potvrdila prekid zaruka.

"Prekid se zaista dogodio. Kumovao mu je izostanak svega onoga što jedan takav prsten simbolizira." Kasnije je otkrila da je bila "ostavljena mjesec dana prije vjenčanja", što je mnoge iznenadilo i šokiralo.

Nova ljubav

U 2023. godini, Tatjana je otkrila da je ponovno sretno zaljubljena.

"Više nema potrebe kriti da je tako, mojoj široj okolini to više nije novost, jer u sretnoj sam vezi već godinu i pol", priznala je u intervjuu za Gloriju.

Tatjana je odlučila ovaj put biti opreznija i čuvati svoju vezu od medijske pozornosti. Otkrila je da je njezin novi partner komunikacijski stručnjak i ekonomist, s kojim se upoznala kroz posao.

"Kad se sjetim koliko tuge i šokova sam na ovom polju odradila, iako sam svjesna da u životu ništa ne ide prema zaslugama, ni dobro, ni loše, ipak si ostavljam slobodu da kažem - ja sam njega zbilja zaslužila," rekla je o svom novom partneru.

"Biti s nekim tko ti ne zamjera tvoje mane i kome ne smetaju tvoje vrline, to je najvažnije", zaključila je.

