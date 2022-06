Španjolski film "42 sekunde" prati priču o povijesnom uspjehu španjolske vaterpolo reprezentacije i osvajanju srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine. Ulogu legendarnog splitskog trenera koji je Španjolce odveo do prvog olimpijskog odličja, Dragana Matutinovića, utjelovio je glumac Tarik Filipović.

"Bacio sam se u ovaj film 'na glavu', gomila teksta na španjolskom jeziku, jeziku koji sam uvijek slušao sa zadovoljstvom, ali govorio nikada. Svakodnevni rad s profesoricom Sandrom Bošnjak, golema podrška i ljubav ekipe na setu filma i - uspjeli smo. Tih mjesec i pol dana života ću pamtiti po predivnoj energiji filmske ekipe, puno strpljenja, podrške, smijeha, po ljudima koje ću rado opet vidjet", rekao je Filipović za Slobodnu Dalmaciju te dodao kako će se premijera filma održati 1. rujna u Barceloni.

Dragan Matutinović za isti je medij rekao kako će film krenuti u prikazivanje dan nakon premijere, 2. rujna, te da gori od želje da vidi kako je to ispalo.

"Vidio sam neke fragmente, držim da je moja strogost u filmu prenaglašena" rekao je te dodao kako sve "otiđe k vragu ako popustiš malo, pogotovo boljem igraču".

Matutitnović je za Tarika imao sve riječi hvale: "Tarik je veličina, pravi glumac, rekao bih baš faca. Nisam mu trebao tumačiti. Vidjeli smo se jedan put, snimalo se u Splitu, u Spaladium Areni neki prilog o meni za IN magazin na Novoj, tada sam pričao s Tarikom. Kasnije me zvao, brat bratu sto puta me nazvao tijekom snimanja u Barceloni i Andori. Tražio je od mene svu silu detalja".

Smatra kako se Filipović hvali da ga je prikazao baš onakvim kakav jest.

"Po naški - prčevit. Znam voditi momčad na svoj način. No, bilo je važno to da su svi iz filmske ekipe bili jako zadovoljni", priznao je.