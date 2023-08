Glumica i pjevačica Tara Thaller (25) se nedavno rastala od bivšeg supruga i kolege Farisa Pinje nakon godinu i pol dana braka. Od tada su mnogi primijetili kako se glumica često druži s plesačem Mateom Cvenićem, s kojim je u "Plesu sa zvijezdama" dogurala do polufinala.

Navodno je bila viđena u društvu plesača s kojim se nježno držala za ruku, piše Story.

O privatnom životu ne želi otkrivati detalje, a na društvenoj mreži podijeli poneku fotografiju s Mateom i baca 'bubice' fanovima. Nedavno su bili zajedno u Dubrovniku, gdje su nastupili na manifestaciji Lazareti Dance Invasion, a osvanuo je i video na društvenoj mreži na kojem su Tara i Mateo zaplesali rumbu.

Podsjetimo, početkom lipnja u medijima se pojavila vijest da se Tara i Faris razvode nakon godinu i pol braka, a tu je vijest potvrdio glazbenik.

"Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci, naprosto su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema i oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i sigurna sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je naprosto došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem", rekao je tada Faris za Večernji list.

