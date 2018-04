TAJNO VJENČANJE SAMOZATAJNE HRVATSKE GLUMICE: Judita Franković se udala za dugogodišnjeg dečka

Udali smo našu Juditu ♥️ Sretno mladenci!!!🎉 #juditafrankovicbrdar #markobrdar #envyroom #silkweddingdress #retroweddingdress #love #beautifulcouple #actress

A post shared by eNVy room (@envyroom) on Apr 9, 2018 at 6:56am PDT