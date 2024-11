Razotkrivena tajna iz prošlosti princa Harryja

Princ Harry (40) i Meghan Markle (43) mnogima su poznati kao objegli vojvoda i vojvotkinja koji su Buckinghamsku palaču zamijenili vilom u Kaliforniji. Nakon njihovog napuštanja kraljevskih dužnosti i odlaska iz Ujedinjenog Kraljevstva, kružile su brojne teorije da Meghan stoji iza cijelog plana. No, kraljevska se dopisnica prisjetila razgovora u kojem je princ izrazio želju za preseljenjem.

"Rekla sam mu; 'Jesi li ikad razmišljao o tome da se odseliš?' Odgovorio mi je: 'Da, volio bih se odseliti, ali ne mogu zbog onoga što trebam raditi da podržim kraljicu'", otkrila je Rhianna Mills za The Sun. Naime, Harry je pričao s Rhiannom tijekom putovanja na Novi Zeland u 2015. godini kad još nije ni poznavao Meghan. Kraljevska dopisnica je objasnila da nije riječ o intervjuu pred kamerama, već je princ htio voditi iskren razgovor.

"Dakle, kad god mi netko kaže da je Meghan kriva što su otišli, taj mi razgovor uvijek padne na pamet jer je on to uvijek imao u sebi - taj potencijal da skoči. Mislim da je Meghan naišla i rekla 'drži me za ruku i skočit ćemo zajedno'", dodala je Rhianna.

Vojvoda od Sussexa je tada otkrio da želi imati djecu te blisku osobu koja će ga podržavati.

Inače, Meghan i Harry su nedavno kupili kuću u Portugalu vrijednu oko 4.7 milijuna dolara. Mnogi smatraju da je razlog kupnje obnavljanje odnosa s kraljevskom obitelji. Zbog veće blizine Ujedinjenom Kraljevstvu postoji mogućnost i da će kralj Charles napokon vidjeti svoje unuke.

