Dua Lipa, globalna glazbena zvijezda, dolazi u Hrvatsku! Prema informacijama portala Istarski.hr, Dua će imati koncerte u pulskoj Areni, planirano je održavanje dva koncerta.

Prvi će biti 8. lipnja, dok će drugi uslijediti odmah sljedećeg dana, 9. lipnja.

Dua Lipa, koja je postala svjetski poznata po hitovima poput "New Rules", "Levitating", "One Kiss" i mnogim drugima, također se pojavila u popularnom filmu "Barbie", gdje je napisala i soundtrack pod nazivom "Dance The Night". Tijekom svoje karijere, osvojila je tri Grammy nagrade.

Prošloga tjedna, pjevačica albanskih korijena potvrdila je svoju vezu s Callumom Turnerom, priredivši vrlo javni prikaz nježnosti u Hollywoodu.

Njih dvoje nisu skrivali svoju privlačnost jedno prema drugome nakon romantične večere u poznatom japanskom restoranu Sushi Park.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Dua Lipa, Callum Turner

Također, insajder je otkrio za Page Six: "Nisu zajedno dugo, ali su ludi jedno za drugim. Bila je na premijeri da ga podrži."

Osim Dua Lipe, ove godine u pulsku Arenu stižu i druge svjetske zvijezde, među kojima su Avril Lavigne i Lenny Kravitz.

