3. zaručnik: Ben Affleck: Ben Affleck i Jennifer su počeli izlaziti 2002. godine, kada su snimili film Gigli. Kasnije su glumili u filmu Jersey Girl i glumac je bio u njezinom glazbenom spotu "Jenny From the Block". Tog studenog je Affleck zaprosio J.Lo. Njih dvoje su planirali održati ceremoniju vjenčanja u Santa Barbari, Californiji, 14. rujna 2003. Affleck je otkazao vjenčanje četiri dana prije, navodeći kao razlog pretjeranu medijsku pozornost. U siječnju 2004. su javno prekinuli zaruke. Affleck je J.Lo poklonio 6,1-karatni ružičasti blistavi dijamantni prsten Harry Winston, za koji se procjenjuje da vrijedi između 1,2 i 2,5 milijuna dolara (od 8 do 17 milijuna kuna).