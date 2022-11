"Darko je meni isti otkad smo se upoznali, ali je sazrio i promijenio se u tom smislu. Nije bilo strah ući u vezu s njim jer je to stara ljubav. Mozak na pašu, uživam s Darkom i ne obazirem se na to što ljudi uokolo pričaju o nama. Nisam ljubomorna čak ni na to što se Darko povremeno čuje s Anom i Marinom jer znam da je to sve samo oko djece. Zašto bi imala išta protiv? Da su valjale te veze, trajale bi, ovako ništa. Ne mislim da će se vratiti nekoj od njih. Moji njega odavno poznaju, svi ga vole i nikad nitko nije rekao ružnu riječ za njega, kao i njegovi kod kuće za mene. To dovoljno govori o poštovanju", rekla je ona.