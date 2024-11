Suzana Mančić priznala detalje iz veze s oženjenim muškarcem: 'Razvela sam taj brak...'

Suzana Mančić (67), kultna Loto djevojka i ikona televizijskog glamura, ostavila je neizbrisiv trag u showbizz svijetu. Njezina pojava u spomenutoj emisiji tijekom 80-ih postala je sinonim za sreću, eleganciju i privlačnost, a svojim osmijehom i šarmom osvojila je publiku diljem bivše Jugoslavije pa ne čudi podatak da su mnogi komentirali kako je upravo ona bila najzgodnija žena u bivšoj Jugoslaviji.

Suzana, koja je svojim šarmom i elegancijom obilježila zlatno doba televizije, nije bila samo ikona ekrana već i osoba čiji je ljubavni život intrigirao javnost. Iako je mogla birati muškarce koje je htjela, Suzana je u jednom periodu svog života bila u vezi s oženjenim muškarcem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

''Život mi je nudio razne stvari, nešto od toga sam i prihvatila, a dogodilo mi se sve što nisam htjela.Tako sam govorila da neću oženjenog, ali dogodio se i taj oženjeni koji je bio stariji od mene. Znala sam da je u braku kada sam ga upoznala i rekla sam: 'Molim Vas, razvedite se pa mi se javite.' Život nam donosi razne situacije i baš on zauzet me je očarao, jako se trudio oko mene i razvela sam taj brak. Sada mi je žao što sam to napravila jer je on meni mnogo toga pružio, a ja njemu zauzvrat ništa'', iskrena je ispričala Suzana za srpski Stil.

Prije šest godina pronašla je svoju sreću u braku s grčkim bankarom Simonom Ocomokosom. Njihova veza na početku budila je sumnju zbog fizičke udaljenosti, ali ljubav je, kako kaže Suzana, uvijek bila jača od svih prepreka. Vjenčali su se 2018. godine na intimnoj ceremoniji u Grčkoj, čime su okrunili dugogodišnju vezu i prijateljstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sjene prošlosti gledajte na RTL-u

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa