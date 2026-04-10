Suzana Mančić napušta Beograd i planira veliki životni zaokret

Glumica i televizijska voditeljica Suzana Mančić prodala je svoj stan u Beogradu i preselila u nešto mirnije krajeve. Prvo je utočište našla u svojoj vikendici u Velikoj Moštanici, a u međuvremenu je kupila nekretninu na Voždovcu, općini u sastavu grada Beograda u Srbiji.

Kako prenosi Kurir, 69-godišnja Mančić nikad nije mislila da će preseliti iz centra grada, gdje je provela trećinu svog života.

U stanu u središtu Beograda popularna je Srpkinja okupljala mnoge prijatelje, nerijetko oko njezinog klavira. Međutim, odlučila je prodati klavir jer "društvo koje se okupljalo oko klavira više ne postoji".

"Kad pogledam klavir, rastužim se i odlučim ga prodati", rekla je Mančić.

Ipak, pozitivno je rekla kako čovjek gradi uspomene i nove priče dok je živ, stoga je entuzijastična zbog novog životnog početka.

Objasnila je da joj je počelo smetati zagađenje zraka i buka, a odluku o preseljenju navodno je donijela u jednoj sekundi. Nekretninu je pronašla na mirnijem i tišem mjestu, a trenutno je u tijeku renovacija njezinog budućeg životnog prostora. Upravo zbog renovacije, Mančić trenutno boravi u svojoj vikendici u kojoj nije spojena struja.

"Dok se sve to ne sredi, dok ne prođu svi majstori, ja sam ovdje u Moštanici i, evo, dok me lijepo vrijeme služi, a i kad nije lijepo, imam jednu peć, založim i divota", izjavila je Mančić za srpske medije.

