Susjedi Halida Bešlića tuguju za pjevačem, otkrili kako je Sejda

Poznati glazbenik i miljenik publike diljem regije, Halid Bešlić, preminuo je 7. listopada u 72. godini nakon kratke, ali teške bolesti. Tužna vijest potresla je cijelu regiju, a Sarajevo, grad u kojem je proveo najveći dio svog života, i dalje oplakuje njegov odlazak.

Brojni susjedi tuguju za kraljem narodne glazbe, a otkrili su i kako je Halidova supruga Sejda.

Foto: Almir Panjeta/halopix

"Ode nam naš Halid, legenda! Toliko mi je žao što se sve tako završilo. Bio je divan čovjek i susjed. Sve riječi hvale i za njega i za njegovu suprugu Sejdu. Ona je sad kod kuće, izašla je iz bolnice. Valjda će imati snage da ode na sprovod. Ne izlazi iz stana, a i kako će? Tu joj je jedna žena na pomoći i sin Dino je već neko vrijeme tu. Došao je iz Njemačke, svaki dan je išao u posjetu kod oca. Kad je Halid preminuo, on je preuzeo na sebe sve oko organizacije sahrane, stalno je po gradu, završava što ima tu papirologiju", otkrila je Halidova susjeda za Kurir.

'Takva sudbina'

"Halid je bio takav čovjek da bi dao i zadnju kap svoje krvi ako treba. Nema tko se nije napio uz neku njegovu pjesmu. Uvijek se javljao. Vidjelo se u posljednje vrijeme da je bolestan, ali on to nikada ne bi priznao. Svi smo se molili da se izvuče, ali, eto, takva mu je sudbina", dodao je susjed Kenan sa suzama u očima za Kurir.

Foto: Rok Valenčič/rok Valenčič/profimedia

Podsjetimo, Halidu je bio dijagnosticiran rak jetre, koji se nažalost metastazirao. Posljednje vrijeme bio je u sarajevskoj bolnici, gdje su ga posjećivali brojni prijatelji i kolege.

Bešlić je tijekom godina imao dugogodišnje zdravstvene poteškoće, uključujući dijabetes, probleme s bubrezima, koji su zahtijevali korištenje aparata za potporu, kao i posljedice teške prometne nesreće iz 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio ozljede pluća.

