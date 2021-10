"No Time to Die“ najnoviji je nastavak filma o najpoznatijem tajnom agentu svih vremena – Agentu 007. Riječ je o 25. nastavku Jamesa Bonda, petom u kojem ga je utjelovio Britanac Daniel Craig. Za britanskog je glumca to bio posljednji put da je utjelovio slavnog agenta, uloge koja je trajala već 15 godina.

Craig je u srijedu je dobio i zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih, nekoliko dana prije nego što se u Sjedinjenim Državama počinje prikazivati najnoviji nastavak filma.

Voditeljica "Dobro jutro, Britanija“, Susanna Reid u jutrošnjoj emisiji nije se mogla suzdržati za vrijeme razgovora o britanskom glumcu. Ona je ustvrdila da je zvijezda Jamesa Bonda "ponekad pomalo mrzovoljna“, piše Mirror.

Zna biti mrzovoljan?

Reid je, komentirajući da je Craig dobio zvijezdu, svojim kolegama kazala da slavne osobe zapravo moraju platiti 50 tisuća dolara za svoju zvijezdu, a potom i financirati njezino održavanje.

"To je 50.000 dolara za ego!" izjavila je suvoditeljica Kate Garraway, pa je brzo dodala: "Potpuno ga zaslužuje“.

Osvrćući se na govor koji je Daniel održao na ceremoniji u Los Angelesu, voditelj Ben Shephard je rekao da je britanski glumac obično sramežljiv, na što je Reid tada odgovorila: "Je li stidljiv ili mrzovoljan? Ponekad zna biti pomalo mrzovoljan...".

Ovo nije prvi put da je Susanna dala takav komentar o zvijezdi Bonda.

Krajem rujna je s Richardom Arnoldom raspravljala o nedavnoj premijeri filma o Jamesu Bondu. "Znate li što me pogodilo u vezi sa sinoćnjim događajem? Danijel Craig definitivno je došao dobro raspoložen. Ponekad zna biti malo mrzovoljan, zar ne?", kazala je nedavno voditeljica.