Američka glumica i voditeljica Jada Pinkett Smith (52) nedavno je otkrila da ona i njezin suprug Will Smith (55) već sedam godina žive odvojeno, a za People komentirala je i incident koji se dogodio na dodijeli Oscara 2022. godine.

Incident na dodijeli Oscara

Naime, komičar Chris Rock (58) na dodijeli Oscara 2022. godine se našalio s Jadom i njezinom kratko ošišanom kosom, a budući da je to nastalo posljedicom alopecije, Will je poludio i ošamario komičara. Nakon toga pričalo se da je Jada nagovorila Willa da učini nešto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nevjerojatno je kolike je razmjere to poprimilo. No, u jednu ruku, razumijem. Obzirom na lažni narativ koji je kružio o tome da sam preljubnica i da sam varala Willa. Kada pogledate ljudsku narav, ljudi jednostavno moraju uvijek nekoga kriviti. Ljudi nisu znali što stoji iza svega toga i nije me iznenadilo to što su me svi krivili", rekla je Jada.

Mislila je da je skeč

Jada je isprva mislila da se radi o skeču, no ipak je shvatila da nije.

"Mislila sam 'Nema šanse da bi Will to napravio'. No tek kad se krenuo vraćati prema svojem mjestu, shvatila sam da nije skeč", ispričala je Jada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Will Smith ošamario komičara Chrisa Rocka: Branio je čast svoje žene, a onda dobio Oscara