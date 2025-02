Tko je Super Silva koja je napadnuta u centru Zagreba? Bila je zvijezda u usponu koju su pratili skandali

Silvija Mišanović (45), poznata kao Super Silva, hrvatska je etno-pop-folk pjevačica, a kada je prvi put zakoračila u medije, njezina atraktivnost i bujne grudi brzo su privukle pažnju te su je mnogi tada smatrali pravim seks simbolom. Intervju s njom željeli su svi, a njezina karijera na estradi izgledala je obećavajuće. Danas je Super Silva daleko od medijske pažnje, a umjesto zabava i turbulentnih veza, posvetila se sebi i tjelesnoj transformaciji. Navodno je i zaručena.

No, nedavna nesreća poremetila joj je željeni mir. Naime, prema pisanju Slobodne Dalmacije, Super Silvu nedavno su napala trojica muškaraca. Brutalno su je pretukli bejzbol palicama u parku ispred zgrade u kojoj živi u Zagrebu, a napadači su joj prijetili smrću. Unatoč teškim ozljedama, odbila je hospitalizaciju i trenutno se oporavlja kod svog menadžera i prijatelja Senada Hasića.

Podsjetimo i da je Silvija prije 18 godina doživjela nesreću. Tada je zadobila 20 fraktura, potres mozga, slomljenu zdjelicu i ozljede kralježnice. Liječnici su joj predviđali da više neće moći hodati, no Silvija se uspjela oporaviti. Tijekom oporavka, borila se s depresijom i anoreksijom, što ju je nagnalo na povlačenje iz javnog života.

Nesreća ju je ostavila nepokretnu

Njezin je vozač 2007. tijekom vožnje odlučio zapaliti cigaretu, što je uzrokovalo gubitak kontrole nad vozilom i slijetanje u jarak. Kao rezultat toga, Silvija je ostala nepokretna, a dvije godine provela je u bolnici, boreći se s ozljedama. Uz fizičke posljedice, nesreća je imala dubok utjecaj i na njezino mentalno zdravlje. Razvila je depresiju.

"Dijagnosticiran mi je i PTSP. Bila sam depresivna jer nisam mogla hodati. No s godinama je moje stanje postajalo sve bolje. Prestala sam piti antidepresive, od kojih sam bila nikakva. Sad pijem samo tablete za spavanje jer me muči nesanica, kao i tablete protiv bolova jer me još boli kralježnica, ali ne dam se ja", rekla je Super Silva u intervjuu za 24 sata 2019. godine.

Podsjetimo, njezin ljubavni život bio je predmet mnogih medijskih napisa. Prije nekoliko godina, Super Silva (Silvija Mišanović) i Bruna Matijaš bile su u vezi i poslovnom partnerstvu, a njihova veza bila je vrlo medijski praćena.

Zajedno su snimile spot za pjesmu "Bijeg", koju je Super Silva posvetila Bruni, a u spotu su prikazale svoju ljubavnu povezanost. Bruna je izjavila da žele brak, no zbog zakonskih prepreka to nije bilo moguće. Što se tiče njezinog trenutnog ljubavnog statusa, prema informacijama dostupnim na društvenim mrežama, navodi se da je zaručena. Međutim, detalji o njezinoj partnerici nisu javno poznati.

