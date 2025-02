Poznata influencerica obračunala se s hejterima: 'Imam ih, to je nešto što sam dobila od majke prirode'

Ivana Pirizović je poznata hrvatska influencerica, blogerica i modna entuzijastica koja se ističe minimalističkim stilom odijevanja i zdravim pristupom životu, a na društvenim mrežama stekla je veliki broj obožavatelja koji prate njezine savjete o modi, ljepoti i osobnom razvoju. Također je poznata po sudjelovanjima na društvenim događanjima i suradnjama s poznatim osobama, a sada je na Instagramu progovorila o nečemu što je često bila tema komentara i rasprava na društvenim mrežama, a riječ je o njezinom bujnom poprsju.

Na Instagram storyju, Ivana je podijelila fotografiju u kožnoj haljini uz koju je komentirala reakcije mnogih na njezine grudi. Kako je napisala, ne osjeća se ugodno kada postaje predmet komentiranja zbog svojih fizičkih karakteristika, zbog čega često bira nositi odjeću kojom pokriva grudi.

"U posljednje vrijeme me često pitaju o mojim oblinama. Kao da nikad niste vidjeli grudi pa da razjasnimo: Imam ih, to je nešto što sam dobila od majke prirode. Jesam li sretna zbog toga? Ne. Pokrivam li ih većinu vremena? Da. Zamaraju me i fluktuacije koje se stalno javljaju pa bih sada bila na rubu da s njima da eksplodiram. Frustrira me i to što kada ih pokažem, postajem samo objekt, predmet, a ne više Ivana. To je sve što imam za reći", napisala je.

Foto: Instagram

Inače, što se tiče njezinog ljubavnog života, javnosti je poznata njezina veza s Valentinom Ramićem, korporativnim pravnikom s kojim je dijelila privatne trenutke.

Njihova veza privukla je pozornost medija, budući da su često bili viđeni zajedno na društvenim događanjima.

