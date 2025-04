Nakon poništenja prve presude Weinstein ponovno na optuženičkoj klupi

Bivši filmski producent Harvey Weinstein (73), čije je seksualno zlostavljanje brojnih žena 2017. potaknulo globalni pokret #MeToo, u utorak se vraća na optuženičku klupu u New Yorku gdje će mu se ponovno suditi za seksualni napad i silovanje nakon što je presuda protiv njega prošle godine poništena.

Weinstein je u travnju 2024. osuđen za silovanje 2020. godine te mu je određena zatvorska kazna u trajanju od 23 godine, no Vrhovni sud New Yorka poništio ju je. Pokret #MeToo koji se bori protiv seksualnog nasilja taj je potez doživio kao pljusku i korak unatrag za pravosudni sustav koji bi trebao uvažavati svjedočenja žrtava.

Bivši šef Miramax studija, koji se još uvijek nalazi u zatvoru Rikers Island jer je 2023. osuđen i u Kaliforniji na šesnaest godina zatvora u odvojenom slučaju silovanja i seksualnog napada, trebao bi se pojaviti na sudu u 9,30 sati po mjesnom vremenu.

Nakon izbora članova porote, koji bi mogao potrajati nekoliko dana, ponovno će mu se suditi za seksualni napad na bivšu asistenticu produkcije Mimi Haleyi 2006. i silovanje glumice Jessice Mann godine 2013. Suđenje će se fokusirati i na novu optužnicu za navodni seksualni napad 2006. u hotelu na Manhattanu.

Weinstein se nada da će se slučaj "sagledati novim očima", više od sedam godina nakon istraga novinarki New York Timesa i New Yorkera koje su rezultirale njegovim osobnim krahom i šokirale svijet, istodobno potaknuvši brojne žrtve da progovore o vlastitim slučajevima zlostavljanja te su prisilile društvo da duboko promisli o mjestu žena u društvu.

"Bit će to puno drugačije", vjeruje njegov odvjetnik Arthur Aidala, koji obećava suđenje "utemeljeno na činjenicama, a ne na pokretu #MeToo".

"Prije pet godina, u vrijeme prvoga suđenja 2020. događale su se demonstracije, ljudi su skandirali ‘On je silovatelj’ (...) ljudi su bili snažno protiv njega. Mislim da se sve to smirilo", kazao je Aidala. Na nekoliko posljednjih ročišta bivši producent, koji je ostavio traga u nezavisnoj kinematografiji od 1990-ih do 2010-ih, pojavio se u invalidskim kolicima i djelovao je klonulo zbog bolesti.

Tužiteljice - glumice i pomoćnice, Weinsteina su opisale kao grabežljivca koji je koristio svoj status svemoćnog čovjeka u filmskoj industriji da bi zauzvrat od njih dobio seksualne usluge, najčešće u hotelskim sobama. No on nikada nije priznao bilo kakav napad i uvijek je tvrdio da su odnosi bili sporazumni. Godine 2020. porota je na Vrhovnom sudu u New Yorku ozloglašenog producenta proglasila krivim po dvjema od pet točaka optužnice: za seksualno zlostavljanje Mimi Haleyi i silovanje Jessice Mann.

No i suđenje i odluka o 23-godišnjoj zatvorskoj kazni poništeni su u travnju 2024. U žestoko osporavanoj odluci (četiri glasa za, tri protiv), prizivni sud u New Yorku procijenio je da svjedočenja žrtava o seksualnim napadima za koje Harvey Weinstein nije optužen nisu smjeli saslušati porotnici prisutni na ročištu.

Očekuje se da će tri navodne žrtve ponovno svjedočiti na sudu u sklopu sudskog procesa koji će trajati do šest tjedana.

