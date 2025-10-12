Stotine obožavatelja zaorilo Halidovu pjesmu 'Prvi poljubac', pogledajte dirljive scene iz Australije!

U Australiji su se okupile stotine ljudi kako bi odale počast kralju narodne glazbe, Halidu Bešliću. Emocije su preplavile Melbourne, gdje su Halidovi obožavatelji zapjevali njegovu pjesmu "Pamtit ću te cijelog života".

I u Sydneyu je slična atmosfera. Glumac Enis Bešlagić podijelio je na Instagramu video iz Sydneya, uz poruku: "Sydney je već počeo, hvala vam."

Svi se opraštaju

Mnoštvo okupljenih zajedno je pjevalo jedan od Halidovih najpoznatijih hitova – "Prvi poljubac", pokazujući koliko je njegova muzika prisutna u srcima ljudi, bez obzira na daljinu.

Podsjetimo, Enis Bešlagić je na svom Instagram storyju podijelio popis gradova u Hrvatskoj gdje će se također održati okupljanja. Tako će se u Rijeci fanovi okupiti ispred Radija Rijeka u 17 sati, u Osijeku na Trgu Ante Starčevića u isto vrijeme, u Sisku na Kupalištu Zibel, a u Poreču na Trgu Slobode, također u 17 sati.

