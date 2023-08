Srpska pjevačica Ana Nikolić zabrinula je obožavatelje na društvenim mrežama kada je objavila fotografiju na kojoj joj se vide rane na nogama. Prije toga, Ana je objavila i video na kojem se pjevačici vide rane i ožiljci na licu.

Na posljednjoj fotografiji Ana pozira u garderobi prilikom isprobavanja odjeće, a pozirala je u zelenoj haljini . Na fotki su primjetne njezine ozljede.

Kako piše Kurir, Anine rane su najvjerojatnije nastale kada je pjevačica pala niz stepenice kada je išla na rođendan svoje kćeri Tare koju je dobila sa Stefanom Đurićem Rastom. Ana je inače kasnila na rođendan jer je doživjela nezgodu. Pala je niz stepenice i ozljedila se.

Ana i Rasta nisu više skupa, no zajedno su organizirali kćeri rođendan i reper je otkrio o čemu su razgovarali.

"Kada je došla, iskreno ću ti reći, ja sam joj rekao "Da li je moguće da nisi došla kada su svi ljudi dolazili?". Međutim, ja nju zaista razumijem, ona je netko tko iskreno nije želio kvariti taj moment ili bilo što. Ona se pojavila isključivo zbog Tare i meni je to zaista značilo u tom momentu i bilo mi je bitno kao taj jedan trenutak i to sam cijenio. Bio sam s njom svakog momenta, da ispratim tu cijelu situaciju. Moram ti priznati, bez obzira koliko nisam očekivala da će biti tu, jer mi je ona sama rekla da neće dolaziti, jer se čujemo svakodnevno. Rekla je da mi međusobno napravimo rođendan, ali se na kraju pojavila i zaista mi je bilo drago jer znam da je to značilo Tari", rekao je.