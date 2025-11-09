Što radi Ana Nikolić nakon skandala s Raletom? Izdao ju je prijatelj

Nakon incidenta u Dubaiju, srpska pjevačica Ana Nikolić (47) se vratila u Beograd. Prema riječima njezinog prijatelja i frizera Stevana Radivojevića koji se oglasio za Kurir, pjevačica se fokusirala na svakodnevne obaveze i planove za naredne dane.

Kako piše Kurir, Stevan je objasnio da Ana, iako je bila u centru medijske pažnje zbog svađe s Goranom Ratkovićem Raletom (57), sada vodi normalan život i priprema se za snimanje videa za TikTok s novim materijalom iz Dubaija te planira promjenu boje kose.

Inače, cijeli slučaj započeo je u hotelu Hilton Palm Jumeirah, kada je Nikolić optužila Ratkovića da joj je uzeo novac i ostavio je bez sredstava. U video snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama, pjevačica je navodno prijetila prijavom za silovanje, a Rale je tvrdio da je sve troškove boravka platio, što je više od 30.000 eura, kao i da posjeduje dokaze o uplatama.

Pomirba ili ne?

Na aerodromu u Beogradu, Ana je stigla s dvije torbe, bez veće pratnje i odbila davati duže izjave, poručivši samo da će sazvati konferenciju za medije.

Glasine o mogućem pomirenju s Raletom dodatno je zakomplicirala vijest da je on viđen s Aninom kćeri Tarom, no Stevan Radivojević je za Kurir izjavio da Ana ne planira obnavljati vezu i da je odlučila ostaviti skandal iza sebe.

