NOVI POČETAK /

Što radi Ana Nikolić nakon skandala s Raletom? Izdao ju je prijatelj

Što radi Ana Nikolić nakon skandala s Raletom? Izdao ju je prijatelj
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Ana Nikolić vratila se u Beograd

9.11.2025.
20:52
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Nakon incidenta u Dubaiju, srpska pjevačica Ana Nikolić (47) se vratila u Beograd. Prema riječima njezinog prijatelja i frizera Stevana Radivojevića koji se oglasio za Kurir, pjevačica se fokusirala na svakodnevne obaveze i planove za naredne dane.

Kako piše Kurir, Stevan je objasnio da Ana, iako je bila u centru medijske pažnje zbog svađe s Goranom Ratkovićem Raletom (57), sada vodi normalan život i priprema se za snimanje videa za TikTok s novim materijalom iz Dubaija te planira promjenu boje kose.

Inače, cijeli slučaj započeo je u hotelu Hilton Palm Jumeirah, kada je Nikolić optužila Ratkovića da joj je uzeo novac i ostavio je bez sredstava. U video snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama, pjevačica je navodno prijetila prijavom za silovanje, a Rale je tvrdio da je sve troškove boravka platio, što je više od 30.000 eura, kao i da posjeduje dokaze o uplatama.

Pomirba ili ne?

Na aerodromu u Beogradu, Ana je stigla s dvije torbe, bez veće pratnje i odbila davati duže izjave, poručivši samo da će sazvati konferenciju za medije.

Glasine o mogućem pomirenju s Raletom dodatno je zakomplicirala vijest da je on viđen s Aninom kćeri Tarom, no Stevan Radivojević je za Kurir izjavio da Ana ne planira obnavljati vezu i da je odlučila ostaviti skandal iza sebe.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Alarmantna situacija u hrvatskim gradovima: 'Ponavlja se godinama, a ništa se ne poduzima'

Ana NikolicPjevačicaLjubavni OdnosGoran Ratković RaleBeogradDubai
