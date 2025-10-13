Što predstavlja tradicionalna crvena kapa na lijesu Halida Bešlića?
U knjigama o bosanskim pogrebnim običajima navodi se da se fes ne stavlja ženama
Cijela regija proteklih se dana oprašta od Halida Bešlića, legendarnog kralja narodne glazbe koji je preminuo 7. listopada. Tisuće ljudi ispratile su ga na vječni počinak, a mnogi su primijetili detalj na njegovu lijesu, odnosno tabutu, koji je izazvao emocije i znatiželju. Bila je to malena tradicionalna kapa crvene boje zvana fes.
Bosanski fes je tradicionalna kapa koja je imala važnu ulogu u muslimanskoj kulturi. Uglavnom je crvene boje, cilindričnog ili stožastog oblika, napravljen od vune, a na vrhu ima crnu svilenu resu.
Zašto se stavlja na lijes?
Ovaj čin nije bio slučajan. Prema bosanskohercegovačkoj tradiciji i pogrebnim običajima, fes ima duboko simbolično značenje. U mnogim krajevima Bosne muškarcima se prilikom posljednjeg ispraćaja na lijes ili tabut stavlja fes kao znak poštovanja, dostojanstva i pripadnosti vlastitom identitetu.
Fes je stoljećima bio prepoznatljiv dio muške nošnje u Bosni i Hercegovini te simbol ugleda, časti i kulturne baštine. Njegovo postavljanje na lijes, prema etnološkim izvorima, predstavlja završni pozdrav pokojniku i simbol je kulture iz koje potječe. U knjigama o bosanskim pogrebnim običajima navodi se da se fes ne stavlja ženama, već isključivo muškarcima, kao izraz poštovanja i dostojanstva. Taj je običaj i danas prisutan u mnogim muslimanskim obiteljima.
U Halidovu slučaju, fes na lijesu nosi dodatnu simboliku. Bio je čovjek duboko povezan s domovinom, njezinim narodom i tradicijom. Time je stavljanjem fesa poslana poruka da je Halid Bešlić otišao je kao što je i živio: dostojanstveno, s poštenjem i ljubavlju prema svojoj zemlji i ljudima.
