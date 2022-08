KUDA IDU POLUGOLE DJEVOJKE? / Jelena Karleuša došla polugola na rođendan poznate srpske turbofolk 'pevaljke': Je li zasjenila i slavljenicu?

Kada se Jelena Karleuša na svom Instagram profilu ili na nekom od svojih nastupa pojavi u polugolišavom izdanju, to nam nije ništa čudno. Ipak, kada u istom takvom izdanju ide na rođendan svoje drage prijateljice, a u ovom slučaju to je srpska pjevačica Milica Pavlović, onda nam to postaje ipak malo "too much". Jer, u plavoj uskoj poluotvorenoj haljinici s prozirnim donjim dijelom, koja je više kupaći kostim nego haljina, mogla bi zasjeniti i slavljenicu.