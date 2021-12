Srpska pjevačica Tanja Savić posljednjih je mjeseci u centru pažnje svih regionalnih medija zbog svoje navodne veze s gradonačelnikom Banje Luke Draškom Stanivukovićem.

Pored šuškanja o ljubavnoj vezi, ali i njezinih tajanstvenih izjava, fatalna brineta je sve iznenadila svojom posljednjom izjavom. Naime, Tanja je priznala kako je trenutno sretna te da joj ne treba nitko.

Željna ljubavi

"Mislim da je najbolje kad je čovjek sam. Kada možete sami sa sobom popiti kavu, onda je to to, ne treba vam nitko drugi. A sad da ja nekog imam zbog toga što mi je dosadno i samo se želim zabavljati, mislim da to nije poanta. Ako će meni taj netko kvariti sreću, a ja sam sretna sada... Znači ne treba mi nitko", rekla je pjevačica za Grand News, prema pisanju portala Blic.

"Ja sam žena za ljubav. Željna sam toga i mislim da sam sada u nekim zrelim godinama kada znam što želim i što mi treba, a što ne bih trpjela. Brak nije toliko bitan", poručila je Tanja i zbunila obožavatelje, koji se sada pitaju je li stavila točku na odnos sa Stanivukovićem.

Podsjećamo, Draško i Tanja navodno su u vezi još od siječnja ove godine kada su zajedno fotografirani na Jahorini. Ni jedno ni drugo nikad se nisu oglašavali povodom svoje veze, pa čak ni demantirali da su u istoj, a Savić je predala papire za razvod od supruga Dušana Jovančevića.

Dva seksi izdanja

A što se njezina Instagrama tiče, on je vatreniji nego ikad. Pjevačica se pohvalila kako je snimila zavodljiv novogodišnji editorijal za jedan srpski magazin te je fanovima darovala nekoliko isječaka sa snimanja.

Savić je pozirala u dva seksi izdanja. U jednom videu izvija se u bijelom bodiju i zanimljivim čarapama, dok u drugome flerta s kamerom odjevena u cvjetnu haljinu spuštenih ramena. Zadivljeni fanovi usporedili su je s Monicom Bellucci i Salmom Hayek.