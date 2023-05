Marko Grubnić (41) veliku važnost pridaje svom izgledu pa tako uvijek izgleda besprijekorno i modno usklađeno.

Voli isprobavati razne tretmane

Grubnić je na društvenim mrežama otkrio da je isprobao tretman naziva "Profhilo", koji poboljšava elastičnost, hidrataciju i tonus kože, a izvodi se u razmaku od tri mjeseca u godini dana.

Stilist je za 24sata rekao: "Pa ja sam inače redovit po pitanju njege lica. Ja to smatram pod njegom lica, obavim 'remont' svako toliko, sve što treba kod doktora Dudukovića. Pojavim se, odradim sve odjednom i to je to. Obavim raznorazne tretmane."

"Moj doktor je bolji od tvog. Koliko je život ljepši s njim", napisao je uz fotografiju objavljenu na Instagramu.

Istaknuo važnost njege kože

Pričao je i koliko je važna njega kože: "Jako pazim na to da je lice njegovano te koristim određene kreme i proizvode. To se točno vidi na licu, muškarci nemaju tu naviku njegovati svoje lice, ali kad vidite muškarca, točno vidite koliko i kako se njegovao kroz život, vidi se na koži lica."

"Mene često muškarci pitaju što koristim. Nisam baš preredovit po pitanju kozmetičkih tretmana, ali po pitanju njege kože i lica sam stvarno vrlo uredan, točan i redovit", dodao je.

Dao je savjet muškarcima: "Svim bih muškarcima od srca ovim putem savjetovao da njeguju lice, da obavezno uz ono klasično umivanje lica i pranje zubi i tu osobnu higijenu svakako koriste barem neku hidratantnu kremu, to je najmanje što mogu učiniti za sebe i svoju kožu."