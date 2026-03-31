Štefica iz 'Života na vagi' o najtežem izazovu dosad: 'Mislila sam - što mi je ovo trebalo'

Nakon što je inspirirala gledatelje svojom transformacijom u showu Život na vagi, Štefica Sever danas pomiče vlastite granice na sasvim nov način - planinarenjem. Njezin najnoviji pothvat, osvajanje čak dva vrha u samo dva dana, izazvao je oduševljenje na društvenim mrežama, gdje je podijelila impresivne prizore s ove avanture.

Od Ivanščice do Biokova i Visa, Štefica danas živi aktivan i ispunjen život, a planine su postale njezin novi izazov i izvor snage. Kako je izgledalo suočiti se s napornim usponima, što joj prolazi kroz glavu u najtežim trenucima i gdje pronalazi motivaciju, otkrila je u razgovoru za Net.hr.

Na društvenim mrežama podijelili ste impresivne fotografije s planinarske avanture, kako je izgledalo osvojiti dva vrha u samo dva dana i kako ste se uopće odlučili upustiti u ovu avanturu?

Već neko vrijeme sam razmišljala kako da se učlanim u neko planinarsko društvo. I eto preko noći sam se odlučila za VINICIT. Prvo sam s njima krenula na jednu lakšu stazu. A onda im je sljedeće bilo Biokovo. I Hum na Visu. I mislim si u sebi ma idem, ako neću moći najlakše je odustati, mada sam pretpostavljala da fizički mogu to izdržati, jer ionako redovno planinarim tu po našim planinama (Ivanščica, Ravna Gora, Čevo).

Penjali ste se na Biokovo i osvojili vrh sv. Rok, ali i Hum na Visu, koji vam je uspon bio zahtjevniji i zašto?

Biokovo je bila dosta zahtjevna staza i vremenski dugotrajna i ona mi je zapravo bila najteža. Sam uspon na sv. Rok nudi prekrasan pogled, ali zahtjeva dobru planinarsku opremu jer je skoro sva u kamenju i treba dosta paziti. A sami Hum na Visu drugi dan bila je lagana šetnja, mada su me noge boljele od prvog dana.

Što vam je prolazilo kroz glavu u trenucima kada je bilo najteže tijekom uspona?

Kada sam se penjala na Biokovo naravno da sam si mislila što je ovo meni trebalo. Mada ja uvijek kukam kad se nekud penjem, ali kad sam došla gore osjetiš ipak jednu posebnu vibru i budeš ponosan na sebe da sam ipak uspjela.

Kada se rodila vaša ljubav prema planinarenju, je li to došlo nakon emisije Život na vagi ili i ranije?

Samu ljubav prema planinarenju mi je nekako prenijela moja sestra i to u vrijeme baš kad sam izašla iz emisije Život na vagi. Ona je ta koja me doslovno tjerala svaki dan na Ivanščicu. I onda mi je to isto bio jedan od treninga koji sam napravila. Nakon tih mojih vrhova koji su mi dosta blizu ipak sam željela isprobati nešto drugo. Zapravo želje su postale sve više da ipak probam osvojiti još koji vrh više. Kupila sam čak i dnevnik Hrvatska planinarska obilaznica i počela skupljati žigove. A jednom kad kreneš u sve to ne želiš stati.

Imate li već na umu neke nove planinarske ciljeve, postoji li vrh koji vam je velika želja osvojiti?

Ovaj vikend sam trebala ići na Velebit, ali vremenska prognoza nas je malo zaljuljala, pa smo to ostavili za neki drugi put. Ali u planu mi je sad Velika planina pa Pag jer tamo jako dugo želim proći stazu Mars pa se nadam da će mi se to ostvariti.

Kako danas izgleda vaša svakodnevica, čime se bavite nakon sudjelovanja u emisiji?

Što se tiče moje svakodnevice, ona se nije skoro ništa promijenila nakon Života na vagi. Nastojim i dalje vježbati tri puta tjedno, jer ako slučajno ne dođem na trening, trenerica uporno zove i dalje i ne da mi mira. A što se same hrane tiče, držim se i dalje 5 do 6 obroka na dan u malim količinama. Dobro je što sam naučila spremati obroke i nosit ih sa sobom na posao ili bilo kuda idem. I jako puno se krećem. Jer prije svega toga mi je to bio najveći problem.

Za kraj, koju biste poruku poslali ljudima koji možda žele krenuti vašim stopama, ali se još ne usude upustiti u ovakve avanture?

A moja poruka svim ljudima koji se ne usude uputiti u nekakve avanture je da nikad ne odustaju od svojih snova. Jer u životu je ipak sve moguće, samo trebaš posložiti svoju glavu i onda je sve moguće. I naravno da će tu biti uspona i padova, ali uvijek treba misliti i vjerovati u pozitivno. I na kraju čovjek može biti sretan i uspješan u svemu. Jer ja koja sam do sad izgubila 80 kila imam osjećaj da mogu osvojiti cijeli svijet.

