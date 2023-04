STARLETE NA OKUPU / Bujna Tijana Ajfon ovijena u bijelo, a vatrene prijateljice je (skoro) nadmašile u kratkim i prozirnim opravicama

Srpske starlete su se okupile u Beogradu kako bi proslavile rođendan Radomira Marinkovića Takija, oca zadrugarke Maje Marinković. Djevojke su atraktivnim izdanjima plijenile pažnju među uzvanicima, a istaknula se i kontroverzna Tijana Ajfon. Podsjetimo, 2020. ova je starleta uhićena zbog prostitucije dok je ilegalno u čamcu pokušala prijeći Republiku Srbiju s još trima djevojkama, pisao je Blic. Navodno je Tijana te djevojke vodila na masovne orgije s još 26 muškaraca. Srpski mediji su tada doznali kako se za jedan dan zaradi 700 eura, a za jednu noć oko 500 eura. To joj je osnovni cjenik koji se mijenja u odnosu na to je li posao izvan granica Srbije, sudjeluje li u njemu više djevojaka i muškaraca te jesu li u pitanju stalne mušterije i koliko su one zahtjevne. U galeriji pogledajte fotke s proslave rođendana koja je okupila srpske starlete...