Više od 20 godina Aleksandar Stanković vodi emisiju Nedjeljom u 2 na HRT-u kojoj je ovu nedjelju bilo točno devetstoti put. "Sada sam rutiner, za razliku od prvih emisija kada sam se tresao. Međutim i nakon 21 godine pred svaku emisiju imam tremu. Ona obično nestane nakon prve minutu, dvije, ali imam je", priznao je Stanković u razgovoru za Dubrovački dnevnik.

Tvrdi da publika u Nedjeljom u 2 najviše voli gledati političare. "To je potpuno suprotno onome što voli Facebook publika, oni se konstantno bune kada su gosti političari, ali istraživanja govore da su u pravilu gledanije emisije s političarima."

Na napomenu novinarke Dubrovačkog dnevnika da se čini kao da gotovo uopće ne stari, Stanković je rekao: "Što se starenja tiče starim i ja kao i svi ostali ljudi, ali se kod nas ćelavaca to manje vidi. By the way, hvala vam! Što se tiče dugovječnosti na televiziji važna su tri faktora znanje, upornost i sreća. Kod mene se sve poklopilo."

'Imam autocenzuru'

Na kritike da radi samo jedan dan tjedno, ironično je objasnio da u stvari radi samo jedan sat. "Pa čak ni to već 55 minuta tjedno, a ostalo vrijeme kopam nos. Tako to zamišlja hejter. Radim jednu emisiju tjedno i nikakvog smisla nema da se takva ili slične emisije rade svaki dan jer se ne mogu dobro pripremiti i jer bi se potrošila, i emisija, i autor", otkrio je.

Kaže da ipak nema privilegiju reći sve što želi. "Nemam, ali ne zato što mi to HRT brani nego zato što nisam toliko financijski neovisan da si mogu dozvoliti da govorim što hoću. Često govorim i glasan sam, ali imam autocenzuru."

Stanković je rekao da se ne smatra izvrsnim. "Dobro radim svoj posao i trudim se što manje griješiti, ali ponekad se i to dogodi. Novinari su beskrajno tašti ljudi, ali i među tim ego manijacima treba praviti razliku. I oni najtaštiji mogu biti odlični novinari i oni skromni mogu biti kreteni."

Na pitanje hoće li ostati na HRT-u do mirovine, jasno je rekao: "Kako je krenulo sahranit će me na Prisavlju."