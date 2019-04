STALA NA KRAJ NAGAĐANJIMA: Severina konačno priznala što je radila u New Yorku

View this post on Instagram

Četrnaesti spot s albuma 'Halo' objavljujemo u četvrtak, 02. svibnja, točno u podne 😉 Spot za pjesmu 'Losha', autora @raleratkovic, snimljen je na ulicama New Yorka, čije najavne fotografije potpisuje moja @marijanamarinovic_mariachi . Pjesma 'Losha' jedna je od sedamnaest pjesama s albuma 'Halo' koji je od svog izlaska najprodavaniji i najslušaniji album u regiji. Tim povodom, za moje vjerne slušatelje i obožavatelje organiziramo potpisivanje albuma 09. svibnja u 18 sati u prostorijama @nova_ploca u Bogovićevoj ulici 5 u Zagrebu, dok će se službena promocija albuma održati 16. svibnja u zagrebačkom klubu @operaclub.zagreb od 20 sati. #losha #premijera #newalbum #halo #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina