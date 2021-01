SRPSKI PJEVAČ (84) OŽENIO SE NAKON 40 GODINA VEZE: ‘Htio sam okruniti jedno zajedničko vrijeme života’

Iako je na vjenčanju u stanu bilo svega nekoliko gostiju, slavlje nije moglo proći bez glazbe i harmonike

Srpski pjevač Predrag Živković Tozovac u 85. godini oženio je svoju partnericu Emiliju Mimu s kojom je dotad bio u vezi čak 40 godina.

Kako pišu mediji iz susjedne države, glazbenik je 31. prosinca izrekao sudbonosno ‘da’ 20 godina mlađoj Emiliji.

Zbog pandemije koronavirusa zavjete su izmijenili pred nekolicinom uzvanika, članovima najuže obitelji i najboljim prijateljima.

“Nema to veze s godinama. Bio sam oženjen kao mlad čovjek, s 20 godina. Brak tada nije uspio. Živim s Emilijom, koju najljepše volim 40 godina. Imao sam želju da okrunim jedno zajedničko vrijeme života. To je jedini razlog”, rekao je Tozovac za Blic.

Oženio se u stanu, ali kaže da je svejedno bilo veselo. “Veoma emotivno za mene, radovao sam se tome. Ali ova drugarica korona nije nikome prijatelj, ni nama. Zato smo to uradili najintimnije, u stanu. Došao je matičar s kumovima, i to je to. Ljubav je u pitanju”, dodao je.

Inače, Tozovcu je ovo drugi brak, a prvi je neslavno završio kad je bio u 20-ima.

“Ne znam o toj ženi ništa, živi s obitelji u Americi. Bio sam veoma mlad, tada sam imao svega 20 godina i bio sam na početku karijere. Međutim, rastali smo se poslije nekoliko godina, danas nemam kontakt s njom”, rekao je.