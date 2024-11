Srpski milijunaš ljubio je 'novosadsku Barbiku', a troje djece dobio je u braku s poznatom spisateljicom

Poduzetnik Miodrag Kostić, poznat i kao 'srpski kralj šećera' preminuo je u 65. godini života. Kostić je bio osnivač i predsjednik MK Grupe.

"Obavještavamo vas s velikom tugom da je preminuo Miodrag Kostić, osnivač i predsjednik MK Group. Tijekom 40 godina aktivne profesionalne karijere, stvorio je jedan od najvećih poslovnih sustava u regiju, što mu je donijelo međunarodni status jednog od najutjecajnijih lidera i najuspješnijih poduzetnika u Jugoistočnoj Europi", piše u priopćenju tvrtke.

Foto: Borna Filić/ PIXSELL

Miodrag je iza sebe ostavio troje djece - Dajanu, Anđelu i Aleksandru koje je dobio u braku sa srpskom poduzetnicom i spisateljicom Marijanom Mateus. Par je bio u braku od 1990. do 1999. godine, a nakon razvoda ostali su u prijateljskim odnosima.

U svojoj knjizi Amouage, Marijana je opisala ključne događaje iz svog života, uključujući emotivne odnose s poznatim muškarcima koji su je voljeli. O svom bivšem suprugu imala je samo pohvalne riječi, pišu srpski mediji.

''Kad smo se razveli, razveli smo se voleći jedno drugo. Razlog nije bila treća osoba. Naši karakteri jednostavno nisu mogli izdržati taj međusobni pritisak. Iako o svom privatnom životu nije volio pričati, Miodrag je svojedobno progovorio o odnosu s bivšom suprugom i djecom.

Foto: Antonio Ahel/Pixsell

Tako je progovorio i o braku kao instituciji, ali i roditeljstvu.

"Više spadam u one koji su se opekli jednom i onda dobro razmišljaju hoće li to učiniti i drugi put. U tom smislu sam konzervativan. To je li plava ili crna, visoka ili niska, ili ima li fakultet ili nema, meni je sve manje bitno. U godinama u kojima se nalazim, najvažnije mi je pronaći ženu koja ima sličnu energiju kao ja. Netko tko može podnijeti svu tu brzinu, gužvu. Kada uđem u osam ujutro u ove urede, u ovaj rudnik kako ja to zovem, često ne izađem do deset navečer. Malo je žena koje će to trpjeti", rekao je Kostić.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Kazao je da je bio svjestan toga da je javnost bila upućena u to tko je njegova supruga. Posebnu pažnju javnosti izazvala je i veza s popularnom pjevačicom Natašom Bekvalac s kojom je proveo nešto manje od četiri godine.

"O mojoj bivšoj supruzi Marijani (Čolić, u široj javnosti poznatijoj kao Marijana Mateus, nap. aut.) s kojom imam troje djece mogu reći samo najbolje. Javnost poznaje nju i Natašu s kojom sam bio nepune četiri godine. Imao sam još nekoliko veza koje su trajale nekoliko godina, ali nisu bile toliko javne. Nisam od onih koji vole mijenjati žene svakih nekoliko mjeseci. Ta javnost koju spominjete donijela je puno problema u vezi s Natašom. Čak i veza koja bi mogla biti uspješna kad dospije u javnost, tada javnost stvara puno problema. Volio bih da neka moja buduća veza bude daleko od očiju javnosti", rekao je Kostić.

