Srpska glumica Anđelka Prpić našla se u centru medijske pažnje nakon vijesti da je trudna. Popularna glumica na pragu je osmog mjeseca trudnoće zbog čega se sa sinom iz prvog braka, uselila u dom novog partnera, javlja Pink.rs.

'Sve ide kako treba'

Kako pišu srpski mediji, novi susjedi itekako vole glumicu, a o njenom partneru imaju samo riječi hvale jer on na Vračaru već godinama živi kao podstanar.

"Doselila se sa sinom kod njega. Izgledaju sretno, a što se trudnoće tiče, sve ide kako treba, više od toga ne smijem pričati", rekla je Anđelkina prijateljica za Pink.

Otkad je na porodiljnom, susjedi Anđelku češće viđaju, no kako kažu za srpske medije, glumica je trenutno na putovanju.

'On je divan prema njenom sinu'

"Sretali smo je, ali nismo pričali. Sada je na putovanju, zna da joj poslije neko vrijeme nema mrdanja dok beba ne naraste. Uvijek se javi i ostali susjedi, s kojima se družim, mi kažu da se uvijek nasmije i pozdravi ih", rekao je gospodin iz zgrade u kojoj glumica stanuje, a njegova supruga je dodala: "Izgledaju kao sretna obitelj i to i jesu. Koliko sam vidjela, on je divan prema njenom sinu, a i on je dobar dječak, brzo je prihvatio i prilagodio se, koliko mogu primijetiti. Njih dvojicu ponekad viđam i same da se vraćaju, on ga pokupi iz škole."

Prema riječima ljudi koji poznaju ovaj novopečeni par, kućne pomoćnice nemaju, kao ni dadilju.

"Sama odlazi u trgovinu kada kupuju sitnice, a s njim ide kada treba kupovati na veliko. Dok je trajala afera kada se otkrilo da su zajedno, rijetko su izlazili. Sada je ludilo prošlo", otkriva druga susjeda za Pink.

Preko puta zgrade u kojoj živi novopečeni par nalazi se malena trgovina s pićima, a prodavači su također potvrdili Anđelkinu selidbu novom partneru.

"Rekla mi je kolegica iz druge smjene da nam se Anđelka uselila u kraj. Kaže da kupuje kod nas, uglavnom su to sokovi", rekao je prodavač iz tog dućana.

"Ne znam je li se tako samo dogodi, ali ih viđam uvijek zajedno. Vječito nešto čavrljaju u hodu. Ona je glasna, iritantno. Ne razumijem kako ne može malo normalnije i tiše pričati", otkrio je Anđelkin novi susjed.

Podsjetimo, Anđelka Prpić trenutno je najpopularnija glumica u Srbiji zbog ljubavne veze koju je započela s vjenčanim kumom bivšeg muža, a s kojim čeka i dijete.

Anđelka je navodno odlučila napraviti tajno vjenčanje s partnerom M. Ž., a sve se ubrzalo kada je glumica saznala da će postati majka.