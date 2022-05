Suprug Nikoline Ristović, povjesničar umjetnosti Vidoje Ristović, iznenada je preminuo u 44. godini života u Beogradu. Tužnu vijest za srpske medije potvrdila je voditeljica. Hitna pomoć je utvrdila smrt.

Izvor blizak paru za "Blic" otkrio je što se dogodilo.

"Umro je na stolu na masažu jutros oko 10 sati", naveo je izvor blizak "Blicu".

Vidoje je "samo prestao disati", saznao je srpski Telegraf.

Podsjetimo, Nikolina i Vidoje vjenčali su se u rujnu 2013. godine u Monte Carlu, a 2. prosinca 2014. dobili su kćer Unu Sofiju. On iz prethodnog braka ima kćer Mateu.

Upoznali su se u Dubrovniku

Obitelj Ristović živjela je i radila na relaciji Beograd-Zagreb. Vidoje i Nikolina su se upoznali u Dubrovniku, a potom su se ponovo sreli u Crnoj Gori.

Njihov sljedeći susret bio je u Beogradu, gdje su shvatili da među njima postoji neka "kemija". Svoju vezu otkrili su u rujnu 2012. godine kada su ih paparazzi "uhvatili" na jednom beogradskom splavu.

"Volimo se veseliti poklonima, više Vidoje mene, ali i to se smanjilo. Dosta je vremena prošlo i ne doživljava me više tako ozbiljno. Naravno, lijepo je nekoga obradovati poklonom, ali ne treba čekati neke posebne datume, već to treba učiniti spontano. Muškarci se nakon nekoliko godina opuste, ali to je dobro jer je teško održati nepredvidivost. Najbolje je kad se možete opustiti pored nekoga i otpustiti kočnicu, da teče samo svojim tokom. Ja sam ta koja zamjera, pa on ne dolazi do izražaja", ispričala je svojevremeno Nikolina o svom braku s Vidojem.