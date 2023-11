Srpski pjevač Radiša Trajković (50), poznatiji pod umjetničkim imenom Đani, dobro zarađuje na svojim nastupima i radi vatrenu atmosferu gdje god se pojavi.

Fotka s Đanijem

Nedavno je isplivala snimka na društvenoj mreži na kojoj se jasno vidi kako je nepoznati dečko prišao pjevaču, dao mu novac te se nakon toga fotografirao s njim. Đani je zatim ubacio novac u ruksak.

Ispod videa su se nizali brojni komentari. I dok neki tvrde da je pjevač dobio novac za pjesmu, a dečko se poslije samo fotkao s njim, neki tvrde da se ipak radilo o novcu za fotku.

"Ja vidim da je dobio bakšiš za pjesmu, a dečko se htio usput slikati s njim za uspomenu", "Dečko mu je dao bakšiš, a ne da se slika s njim", "Daje mu novac za sliku. Neka ima 10 stanova jer kada pjeva razvaljuje", pisali su fanovi.

"To ne rade ni mega zvijezde, strašno!", "Pametan čovjek, nije ništa besplatno", neki smatraju da je uzeo novac za fotku.

Foto: M.M./PIXSELL Foto: M.M./PIXSELL

Podsjetimo, Đanija zovu i 'kraljem bakšiša', a to dokazuje činjenica da je za bakšiš bio spreman popiti alkohol iz cipele na zabavi.

"Sve je moja želja, ne može me netko natjerati da se popnem, sam to osjetim. Moj prijatelj se kladio, kupio nove cipele i eto. Svojevremeno, dok sam živio na Kosovu, jedan kolega mi je htio dati 1000 maraka da se popnem na drvo i pjevam, i ja sam to napravio", priznao je Đani ranije za 24sedam.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Đani je vrlo tražen pjevač i na svojim nastupima ga obožavatelji uvijek časte, a nekad znaju i pretjerati.

"Na svakom romskom veselju dobio sam prsten, kamen, to je neka roba… Jednom sam dobio zlatan lanac od pola kilograma. Ne nosim ga, ne znam je li netko ukrao taj lanac. Jedan lik iz Kanade me okitio lancima, bacao novac. Kada sam završio, ja sam njegovoj ženi dao lanac, a ona mi kaže da on nije znao od sreće što kupiti, da mi je to namijenjeno", ispričao je pjevač.

Đani je u dugom je braku sa suprugom Slađanom s kojom ima dvojicu sinova, Miloša i Marka.

