Da nije lako biti glazbena zvijezda, govore i ove slavne pjevačice koje su na vrhuncu svoje karijere morale potražiti pomoć psihologa i psihijatra.

Rada Manojlović: 'Teško sam se skinula s tableta'

Pjevačica Rada Manojlović u više je navrata priznala je da je koristila lijekove za smirenje, javlja Srbija danas.

"To je jako nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest mjeseci se nisam mogla skinuti s Xanaxa. Pričam ovo javno jer svatko tko pomisli da će uzeti tablete pa da će se skinuti s njih kad pomisli da mu više ne trebaju, grdo se vara. Nije to tako lako. Lijekove bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primjer, ako izgubite člana obitelji pa ih baš morate koristiti kako biste ublažili bol", rekla je Rada svojevremeno.

Milica Todorović: 'U estradu sam uplovila kao dijete'

Pjevačica Milica Todorović je još kao tinejdžerica zaplovila estradnim vodama.

Svojevremeno je tvrdila da je zahvaljujući posjetama psihoterapeutu uspjela sačuvati zdrav razum.

"Bavim se ovim poslom, koji nosi mnogo toga. Sve je tako brzo i natrpano, a velika je odgovornost jer imate ljude koji vas poštuju i vole, pa morate ispuniti njihova očekivanja. Puno je energetskih vampira na estradi koji vam isisavaju, ne samo energiju već i životnu radost. Bilo mi je jako teško jer sam u estradu uplovila kao dijete. S 14 godina sam pobijedila u "Zvijezdama Granda" i to je jedan od razloga zbog kojeg sam odlučila otići psihoterapeuta. Svima bih preporučila da idu kod stručnih ljudi. Kod nas je problem priznati da ideš kod pshiloga ili psihijatra. Ljudi odmah misle da si lud ili ćaknut, ali sam tu zatucanost uspjela prebrodit", rekla je Milica jednom prilikom za medije.

Slavica Ćukteraš: 'Doktorici sam rekla da ću umrijeti ako izađem na scenu!'

Pjevačica Slavica Ćukteraš se dvije godine borila s anksioznošću.

"Kako sam se borila sama sa sobom tog momenta, ne znam ni ja. Svakakve misli dolaze u glavu. Intenzivno je trajalo dvije godine – straha, panike, gušenja. Bojala sam se izaći iz kuće. Jedino nisam imala strah od aviona. Od svega ostalog jesam. Plašila sam se da ću se ugušiti. Govorili su mi da umišljam, a kada mi to kažu, bude mi sto puta gore. Kasnije mi je doktorica rekla da trebam prekinuti pričati s takvim osobama.

"Meni je izuzetno loše, ne smijem na ulicu. Ona je rekla da je to stanje, da nije bolest, da to ima svaka druga osoba i da neću umrijeti. Jednom sam je zvala pred nastup u jedan ujutro i rekla: "Ja ne mogu da izaći na scenu, ako stanem na scenu, ja ću umrijeti". Ona mi je rekla: "Slavice, nećete umrijeti". "Ali, past ću u nesvijest". A ona je odgovorila: "Pa, ako padneš, netko će te dići". Sada mi taj problem izgleda nikakav, izuzetno mali, uopće nije strašan. To je promjenjivo stanje, kako je došlo, tako je i otišlo. Zavisi hoće li će se čovjek obratiti pravom doktoru, hoće li će uzimati terapiju koju mu je doktor prepisao. Jako puno ljudi ima to stanje, koje guše u sebi. Znam osobe koje godinama sjede kod kuće bez posla, plaše se trudnoće, svega. To stanje je promjenjivo i nema potrebe da vas koči. Rješenje postoji i rješenje je banalno", priznala je pjevačica.

Tanja Savić: 'Mogla sam umrijeti od četvrtine lijeka za smirenje!'

Tanja Savić svoju karijeru započela je u "Zvijezdama Granda", a kako je popularnost stekla gotovo preko noći, ona je u jednom trenutku bila potpuno izvan sebe te je posegla za lijekom za smirenje.

"Zbog incidenta koji mi se dogodio sada se bojim lijekova i tableta. To je trauma koja mi se dogodila jednom kada sam krenula u ovaj posao. Bila sam potpuno van sebe i tražila sam majci lijek za smirenje. S obzirom na to da moja majka, kao i većina ljudi u ovoj zemlji, ima visok tlak, njoj su prepisani i lijekovi za smirenje i ima ih u svakom trenutku. Dala mi je samo četvrtinu i za nekoliko minuta mislila sam da sam na ivici smrti", ispričala je Tanja Savić.