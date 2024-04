Nakon što se posljednjih tjedana u glumačkim krugovima počelo sve više pričati o optužbama za seksualno uznemiravanje na račun hrvatskog redatelja Dalibora Matanića, on se na društvenim mrežama ispričao. Naime, priznao je da se prijavio na liječenje od ovisnosti o drogama i alkoholu, te da je godinama seksualno uznemiravao kolegice na setovima. Matanić je nakon toga obrisao profil na Facebooku, dok mu je na Instagramu profil odsad zaključan.

Dalibor Matanić

'Mogao je šutjeti dok frka ne prođe'

Podsjetimo, Večernji list jučer je prvi pisao da Matanić gubi poslove zbog optužbi za neprimjereno ponašanje prema ženama. Hrvatska spisateljica, Vedrana Rudan, u svojoj je kolumni komentirala "slučaj Matanić", te smatra da će se on nakon nekog vremena ipak vratiti na posao jer se pokajao i rekao da mu je žao.

"Znate poslovicu, bolje se roditi bez ku*ca nego dobrog advokata. Već stižu poruke podrške. Sad će kod zlostavljača žena i alkoholizam i bijeli nos biti olakotna okolnost", piše Rudan.

Otkrila je da zna da će se ovakav slučaj zaboraviti zbog toga jer "kamenom nitko neće na pokajnika".

"Matanić nije neki divljak iz seoske birtije koji svaku ženu doživljava kao pi*ku željnu ku*ca dobroga. Gospodin je kralj hrvatske kulture. Snimio je serije… Dobio je nagrade… Sklopio je ugovore… Kad tamo… Ne znam kome se siroti Matanić zamjerio pa ga ovako razapinju na križ. Zašto on, zašto on? Brani se 'bolešću'. Nepotrebno. Mogao je šutjeti dok frka ne prođe", navodi Rudan.

'Nevjerojatno koliko se ima razumijevanja'

Sanja Sarnavka, aktivistkinja za ljudska prava i ženska prava, predsjednica Zakladne uprave i jedna od osnivačica Solidarne, smatra da je važno da se o ovome priča, pogotovo jer se Dalibor Matanić u javnosti prezentirao kao rodno osviještena osoba.

"Svi govore da nitko nije znao, a ispod posta u kojem se kaje, imate hrpu ushićenih žena koje ga lajkaju. Nevjerojatno je koliko se razumijevanja ima za nasilnika, a koliko malo za žrtvu, to je strašno. Prema onome što je izašlo u medijima, on je očito ciljao na mlade djevojke, osjetljive, koje tek traže priliku da se dokažu i neko svoje mjesto u tom svijetu, a on je postupao s pozicije slavnog režisera koji može dati posao, pomoći u karijeri...", rekla je Sarnavka za 24 sata.

Osobito su je rastužile žene koje ga ne poznaju, a pisale su "Moj Dado" ispod njegove objave na Facebooku.

