Influencerica Sonja Kovač na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj pozira s velikim zaručničkim prstenom odjevena u jednodijelni kupaći kostim.

Tulum može početi

Sonja se na Instagramu pohvalila da je dobila drugi zaručnički prsten od svog dugogodišnjeg dečka i novopečenog zaručnika Gorana Mandića. Ovaj par se prije nekoliko mjeseci zaručio na Maldivima nakon deset godina veze.

"Dobila sam još jedan od zaručnika samo je ovaj veći i od mene! Svi ste se pitali koja je prigoda i što se dešava! Evo malo smo se okupili s prijateljima i sve se polako pripremama za tulum", napisala je Sonja.

"Sretno", "Ajme, predobra si", "Ovo je hit", "U ovaj staneš cijela", "Uživajte", "Predobro", samo su neki od komentara na ovu urnebesnu fotografiju na kojoj je Sonja posebno zasjala u crnom jednodjelnom kupaćem kostimu.

Podsjetimo, Goran je inače profesionalni pokeraš, a ljubav prema pokeru spojila je njega i Sonju. Sonja je svog dugogodišnjeg dečka i novopečenog zaručnika dugo skrivala od javnosti. Tek je nedavno kroz fotografije iz prošlosti pokazala kako je izgledala njihova veza. Nedavno su obilježili i prvu godišnjicu useljenja u zajednički stan u Zagrebu.

Prema Sonjinim riječima Goran je zaruke planirao godinu dana: "Čak mi je ukrao jedan prsten iz moje sobe, nije ih htio više uzeti da ne bih skužila, pa ga je nosio u draguljarnice da bude točna veličina. Pa nisam mislila da može tako skrivati stvari od mene", rekla je za IN magazin.

"Ja sam zapravo znala da će se to jednoga dana dogoditi. To je sve toliko normalno kada si toliko dugo zajedno i nama je samo bitno da se volimo. Ja sam taj tip osobe koja nikada nisam zamišljala to, nisam taj tip cure kojoj treba ta potvrda. Bitna mi je ljubav, da smo si kompatibilni", rekla je Sonja koja s ponosom nosi svoj, veliki zaručnički prsten.