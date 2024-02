Influencerica Sonja Kovač je nedavno otkrila da se u njezinom trbuščiću krije djevojčica, a sada je sa svojim fanovima na Instagramu podijelila i koliko su dugo ona i njezin zaručnik Goran Mandić pokušavali dobiti dijete.

Njezini su joj pratitelji postavljali pitanja putem Instagram Storyja, a jedno od njih se odnosilo i na to koliko su dugo radili na djetetu.

"Koliko ste dugo pokušavali dobiti bebu? Info za sve nas koji pokušavamo već neko vrijeme", glasilo je pitanje na koja je Sonja odgovorila kratko i naglasila kako je riječ o dugoj priči u koju ne želi ulaziti jer želi uživati u trudnoći.

"Oko dvije do tri godine", odgovorila je Sonja te odlučila pružiti podršku onima koji se već dulje vrijeme muče sa začećem.

Foto: Sonja Kovač/Instagram Foto: Sonja Kovač/Instagram

"Ono što vam želim reći je kako niste sami. Jako puno parova i to sve više mladih ima poteškoća sa začećem. Puno stvari utječe na to: Od hrane koju jedemo, nedovoljnog kretanja, nekih medicinskih stanja, pada kvalitete spolnih stanica, korona je također puno doprinijela smanjenju kvalitete muških i ženskih spolnih stanica itd.", opisala je Sonja moguće uzroke i rekla da je važno biti ustrajan jer ako nešto u životu dovoljno želite, to će vam se i ostvariti.

"Ovo vrijedi za svaki segment života! Jako puno žena doživi spontani pobačaj u ranim tjednima ili mjesecima makar ljudi ne pričaju o tome, niste jedine i ne događa se samo vama. Također, ne znači kako više nećete uspjeti ostati trudni i imati zdravu trudnoću: Iza kiše uvijek dolazi sunce, a između se pojavi duga i vaša rainbow baby", dodala je Sonja.

Na kraju je savjetovala parovima koji već neko vrijeme pokušavaju dobiti dijete i u tome nisu pretjerano uspješni da potraže pomoć MPO stručnjaka.

"IVF nije bauk! Kad ti kažu pokušaj se opustiti i otpustiti, koliko god bilo iritantno u tom trenutku i teško za shvatiti, kasnije zapravo ispadne istina", zaključila je influencerica i svima zaželjela sreću.

Podsjetimo, Sonja je u prosincu objavila na društvenim mrežama da očekuje bebu sa svojim zaručnikom Goranom Mandićem, a od tada svoje fanove često obavještava o novostima vezanima za njezinu trudnoću pa je tako nedavno i otkrila da očekuju curicu.

