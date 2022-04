Influencerica Sonja Kovač nedavno se zaručila na Maldivima, romantičnim zarukama iznenadio ju je Goran Mandić, s kojim je Sonja već deset godina u vezi.

'Bitna mi je ljubav'

Bivša glumica za IN Magazin je otkrila detalje zaruka i nekoliko tajni koje skriva njezin misteriozni zaručnik koji je inače profesionalni igrač pokera.

"Ja sam zapravo znala da će se to jednoga dana dogoditi. To je sve toliko normalno kada si toliko dugo zajedno i nama je samo bitno da se volimo. Ja sam taj tip osobe koja nikada nisam zamišljala to, nisam taj tip cure kojoj treba ta potvrda. Bitna mi je ljubav, da smo si kompatibilni", rekla je Sonja koja s ponosom nosi svoj, veliki zaručnički prsten.

Prema Sonjinim riječima Goran je zaruke planirao godinu dana: "Čak mi je ukrao jedan prsten iz moje sobe, nije ih htio više uzeti da ne bih skužila, pa ga je nosio u draguljarnice da bude točna veličina. Pa nisam mislila da može tako skrivati stvari od mene."

Na pitanje kada par planira svadbu, Sonja je odgovorila: "Da li ti ja izgledam kao cura koja se drži nekih konvencionalnih pravila? Ne! To Sonja nije. Poznavajući mene, ja se nadam da će biti za deset godina."

Naime, Sonju i Gorana je spojio poker, oboje su strastveni zaljubljenici u tu kartašku igru. "To je matematika, to je puno psihologije, statistike puno i blefiranja. U braku blefiranja nema jer te netko predobro zna. Sve karte su otvorene", iskrena je bila Sonja.

'To je nepristojno pitanje'

Kada je voditelj Sonju pitao imaju li ona i Goran uskoro u planu i prinovu, influencerica nije dala konkretan odgovor.

"To je nepristojno pitanje, ali moram sada to reći tebi i svima koji nepristojno postavljaju ta pitanja. Ja se na to ne ljutim. Svaka žena i svaki par može odlučiti o tome kada su spremni. Neki su spremni s 20, neki s 30, a neki ni s 40 nisu. Svatko se želi ostvariti na neki način. Netko se ne mora ostvariti možda profesionalno pa prvo dobije dijete, a onda izgradi karijeru. Svatko ima svoje prioritete i bit će kad Bog da", zaključila je.