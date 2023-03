SVAKI PUT ODUŠEVI / Sonja Kovač može sve: 'Kupala' se u Alpama, otkrila kako se snalazi u kuhinji, a nije joj strano ni poziranje u seksi opravicama

Influencerica Sonja Kovač na Instagramu je podijelila recept za Philly cheesesteak, i to baš na Dan žena. Sonja je snimila video kako se snalazi u kuhinji te se pohvalila svojim kulinarskim umijećem, a pratitelji, kojih ima više od pola milijuna, u komentarima su imali same riječi hvale za ovaj zanimljivi recept i simpatičnu Sonju. Podsjetimo, ova influencerica je nedavno na Instagramu objavila kako uživa sa zaručnikom, Goranom Mandićem, u Italiji. Sonja je tada pozirala u bikiniju dok su iza nje bili vrhovi planine prekriveni snijegom. Uz to, Sonja se često voli pohvaliti seksi opravicama, koje su često brendirane i savršeno joj stoje. U galeriji pogledajte zanosna izdanja svestrane influencerice...