Šok u Londonu: Poznati reper pregazio čovjeka (20) pa pobjegao, žrtva ubrzo preminula

Britanski reper Ghetts, pravog imena Justin Clarke-Samuel (41), optužen je za izazivanje teških tjelesnih ozljeda opasnom vožnjom, nakon prometne nesreće u kojoj je 20-godišnji muškarac kasnije preminuo.

Kako prenosi BBC, incident se dogodio u subotu, 18. listopada, u Ilfordu, predgrađu na sjeveroistoku Londona. Ghetts je navodno udario pješaka i nije se zaustavio nakon nesreće. Mladić je prevezen u bolnicu gdje je umro od zadobivenih ozljeda. Glazbenik se na sudu pojavio u ponedjeljak, istog dana kada je muškarac preminuo.

Očekuje se da će se optužbe na sljedećem ročištu promijeniti iz “izazivanja teških ozljeda” u “izazivanje smrti opasnom vožnjom”. Ghetts bi se ponovno trebao pojaviti na sudu 27. listopada, a do tada će ostati u pritvoru.

Tko je Ghetts?

Ghetts je jedan od najpoznatijih britanskih repera, a nastupao je na velikim festivalima, uključujući Glastonbury. Tijekom karijere surađivao je s Edom Sheeranom, Stormzyjem i Skeptom, a okušao se i u glumi, gdje je imao ulogu u seriji “Supacell”.

Prošle je godine primio Mobo Pioneer Award, nagradu koja se dodjeljuje za doprinos britanskoj crnačkoj kulturi.

