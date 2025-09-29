Snoop Dogg na Zimskim olimpijskim igrama: Bit će 'ambasador sreće'

Američki reper Snoop Dogg (53) vratit će se na Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini sljedeće godine kao dio NBC-jeva televizijskog tima, nakon svojih iznimno popularnih i nagrađivanih nastupa s Olimpijskih igara u Parizu 2024.

NBC prenosi da će, kao i u Parizu, Snoop "istražiti kultne znamenitosti i kulturu regije, prisustvovati olimpijskim natjecanjima i bodriti sportaše uz njihove prijatelje i obitelji" te podijeliti svoje iskustvo s publikom u udarnom terminu.

Zimske olimpijske igre u sjevernoj Italiji održavat će se od 6. do 22. veljače 2026.

Foto: Profimedia

"Ponijet ću svoje debele jakne, hlače za snijeg, naočale, klizaljke (i pošteno se nakititi da sjajim kao led)", obećao je Snoop u nedjelju NBC-ju.

"Veselim se slavlju sa sportašima i njihovim obiteljima. Olimpijske igre su najveća pozornica na svijetu i, kao što svi znaju, ja sam totalno za sport, okupljanje ljudi i jedinstvo uz zabavu", rekao je.

Izvršna producentica Olimpijskih igara na NBC-ju Molly Solomon rekla je da se njihov "ambasador sreće vraća!".

Foto: Profimedia

"Jedva čekamo vidjeti kako će se klinac iz Long Beacha nositi s talijanskim snijegom i ledom na svojim prvim Zimskim olimpijskim igrama", rekla je.

Calvin Broadus, poznatiji kao Snoop Dogg, osvojio je dva sportska Emmyja, a New York Times ga je proglasio "novim NBC-jevim glasom naroda".

