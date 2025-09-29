Snoop Dogg na Zimskim olimpijskim igrama: Bit će 'ambasador sreće'
'Jedva čekamo vidjeti kako će se klinac iz Long Beacha nositi s talijanskim snijegom'
Američki reper Snoop Dogg (53) vratit će se na Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini sljedeće godine kao dio NBC-jeva televizijskog tima, nakon svojih iznimno popularnih i nagrađivanih nastupa s Olimpijskih igara u Parizu 2024.
NBC prenosi da će, kao i u Parizu, Snoop "istražiti kultne znamenitosti i kulturu regije, prisustvovati olimpijskim natjecanjima i bodriti sportaše uz njihove prijatelje i obitelji" te podijeliti svoje iskustvo s publikom u udarnom terminu.
Zimske olimpijske igre u sjevernoj Italiji održavat će se od 6. do 22. veljače 2026.
"Ponijet ću svoje debele jakne, hlače za snijeg, naočale, klizaljke (i pošteno se nakititi da sjajim kao led)", obećao je Snoop u nedjelju NBC-ju.
"Veselim se slavlju sa sportašima i njihovim obiteljima. Olimpijske igre su najveća pozornica na svijetu i, kao što svi znaju, ja sam totalno za sport, okupljanje ljudi i jedinstvo uz zabavu", rekao je.
Izvršna producentica Olimpijskih igara na NBC-ju Molly Solomon rekla je da se njihov "ambasador sreće vraća!".
"Jedva čekamo vidjeti kako će se klinac iz Long Beacha nositi s talijanskim snijegom i ledom na svojim prvim Zimskim olimpijskim igrama", rekla je.
Calvin Broadus, poznatiji kao Snoop Dogg, osvojio je dva sportska Emmyja, a New York Times ga je proglasio "novim NBC-jevim glasom naroda".
