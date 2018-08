SNJEŽANA MEHUN OBJAVILA SEKSI FOTKU S PLAŽE, SVI JE POVEĆAVAJU I ANALIZIRAJU: ‘Ne vidim badić. Imaš li ga?’

U škrapama! Moj sin kaze uvijek imas samo dvije vrste komentare! Pozitivne i negativne, trecih nema jer svi smo vise manje podlozni internet bullyingu Keyboard warriors , ljudi te vole ili te ne vole! Oni koji te vole vidjet ce divnu plazu, bistro more savrsen ljetni dan, a ovi drugi ce uvecavat fotku i analizirat…badic! Na kraju dana sve Vam ovisi iz kog kuta gledate i o kom svjetlu ovisite! Pozdrav iz Podvelebitskog kanala💙🌊👋🏻 #swimingsuit @duchess.womenswear #duchessbeachwear #duchesswomenswer #keyboardwarriors #love #hate #beach #croatiafulloflife #croatia #karlobag #pag

A post shared by Snjezana Mehun (@snjezanamehun) on Aug 13, 2018 at 11:21am PDT