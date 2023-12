Internetom brzinom svijetlosti kruži snimka na kojoj je vidljiva neobična interakcija između renomiranog srpskog glazbenika Željka Joksimovića i njegove supruge, ugledne novinarke i urednice Jovane Joksimović.

Ovaj incident, kako piše Index, odigrao se za vrijeme 'televizijske emisije Una', a postao je epicentar burne rasprave o javnom nastupu i međuljudskim odnosima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Atmosfera u videu je opuštena, no ujedno i osobna. Par je sjedio zajedno s Harisom Džinovićem, također poznatim glazbenikom. Razgovor, koji je u početku tekao ležerno i bezbrižno, iznenada mijenja tijek kad Željkov glas postaje stroži.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On upućuje Jovani da se prema njemu i Harisu obrati formalno, profesionalno, kao što to čini kada vodi vijesti, a njegova izjava: "Započni kao da vodiš jutarnji program, uvijek pričaš kao da si u eteru, hajde, kako to kažeš, dobro jutro...", bila je očito sarkastična.

Foto: TikTok/Screenshot Foto: TikTok/Screenshot Željko Joksimović

Foto: TikTok/Screenshot Foto: TikTok/Screenshot Željko Joksimović

Jovana je odgovorila odlučno, suprotstavljajući se Željkovoj kritici, a čini se da je Haris Džinović umirio situaciju, podržavajući Jovanin stav. Međutim, ovaj trenutak neslaganja već je privukao pažnju gledatelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: TikTok/Screenshot Foto: TikTok/Screenshot Haris Džinović

Publika je reagirala brzo i oštro, a pojavile su se optužbe da je Željko javno ponižavao Jovanu dok su neki gledatelji doživjeli da je ona bila na ivici suza, a njezin izraz lica tijekom incidenta, potaknuo je široko javno tumačenje događaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentari kao što su: "On se zaista loše ponaša prema njoj", "Njegovo ponašanje prema supruzi u javnosti nije ni malo džentlmensko", "Ona samo što ne zaplače", zavladali su društvenim mrežama.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Stanje nacije donosi Milanovića tjedna: Pogledajte kako se naš predsjednik svađa sam sa sobom