Snimka iz Londona: Grašo ispunio san karijere, a Hana mu bila ključna glazbena podrška

Splitski pjevač Petar Grašo (49) ispunio je dugogodišnju profesionalnu želju snimivši novu verziju bezvremenskog hita “Ako me ostaviš”, pjesme koja je nekoć obilježila karijeru Miše Kovača. Ovu posebnu izvedbu snimio je u legendarnom londonskom studiju Abbey Road Studios, uz pratnju slavnog Royal Philharmonic Orchestra.

Hana mu bila najveća podrška

Tijekom cijelog procesa uz njega je bila supruga Hana Huljić Grašo, glazbenica koja je u projektu sudjelovala i kreativno – radila je na aranžmanu te otpjevala prateće vokale. Grašo je istaknuo da mu je Hanina podrška bila ključna te da upravo ona daje poseban pečat ovom projektu.

Povratak glazbenoj baštini

Nakon što je odlučio pjesmi autora Đorđa Novkovića dati novo ruho, Grašo je okupio tim producenata, orkestratora i suradnika te je s Hanom udahnuo novi život glazbenoj klasici. Rezultat je izvedba koja spaja emociju originala i modernu orkestralnu produkciju, a Grašo je istaknuo kako mu je snimanje u Abbey Roadu bilo ostvarenje karijernog vrhunca.

Zajednički profesionalni put

Iako je upravo on glavni vokal u projektu, glazbenik je naglasio da iza uspjeha stoji cijeli tim, dok je Hana – njegova životna i kreativna partnerica – zaslužna za emotivnu i suvremenu dimenziju nove verzije pjesme. Na društvenim mrežama podijelio je i fotografije iz studija, uz poruku koliko mu je ova suradnja s orkestrom bila velika čast.

